V Rumunsku začíná ‚lov‘ na medvědy. Pomocí vzorků DNA chtějí úřady zmapovat jejich populaci

Rumunské úřady plánují pomocí DNA a moderních technologií zkoumat medvědí populaci. V zemi jich totiž žije nejvíc v Evropě. Vláda doufá, že tak o nich získá co nejvíc informací, které by pomohly například zabránit útokům medvědů na lidi. Bukurešť 19:04 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvědi jsou opravdovými králi rumunských lesů a Karpat | Foto: Alena Houšková | Zdroj: Český rozhlas

Rumuni chtějí využít moderní technologie a DNA medvědů plánují zkoumat z jejich chlupů a výkalů. Tak to oznámil ministr životního prostředí Barna Tánczos. Podle něj jde o nejspolehlivější metodu, jak se o populaci medvědů dozvědět co nejvíc.

Odstřelit, nebo nechat žít? Na Slovensku se po zabití muže medvědem rozhořel spor, co se šelmami v lesích Číst článek

Každý vzorek DNA bude mít čárový kód, aby bylo jednoduché informace digitalizovat a archivovat. Rumuni chtějí například zjistit, kolik je v populaci samců a samic, jak jsou staří, jaký je jejich zdravotní stav nebo jak se rozmnožují.

Rumunské ministerstvo životního prostředí to označuje za největší podobnou akci na světě. Evropská unie na tento projekt věnuje 10 milionů eur, tedy v přepočtu přes čtvrt miliardy korun.

Králové rumunských lesů

Medvědi jsou opravdovými králi rumunských lesů a Karpat. Přispívá k tomu i rumunská legislativa. Lov medvědů je v zemi zakázaný a pytlákům hrozí přísné tresty. To všechno vede k tomu, že se medvědům v Rumunsku daří a jejich populace sílí.

Medvědice v Tatrách se vracela ke kontejnerům. Zásahový tým ji usmrtil, mláďata skončí v zoo Číst článek

Má to samozřejmě i negativní stránky. Někteří medvědi totiž hledají potravu i ve vesnicích. Například v obci Bodoc mají s těmito zvířaty špatné zkušenosti. Starosta obce Fodor Istvan pro francouzský deník Le Monde popsal, že medvědi v obci sežerou, na co přijdou. Prý se dostanou i do zavřených domů, hotelů a naučili se i dokonce otevírat lednice a mrazáky, ze kterých žerou mražené maso.

Rumunská vláda už chystá nařízení, které by pravděpodobně už od září mělo usnadnit lov medvědů. Doteď je v Rumunsku možné lovit pouze zvířata, která zaútočí na člověka - i tak to ale schvaluje několik úřadů, včetně ministerstva životního prostředí.

I kvůli tomuto komplikovanému procesu v Rumunsku loni povolili ulovení a zabití jen zhruba 20 medvědů. Proti nové legislativě se staví ochránci životního prostředí, kteří rumunskou vládu vyzývají, aby i nadále medvědy chránila a respektovala rumunské i unijní zákony.