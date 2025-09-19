Rybáři našli na Tiché Orlici 40 kilo mrtvých pstruhů. Příčinu zatím neznají, veterináři ryby budou testovat
Desítky kusů mrtvých ryb a zničená práce. Rybáři na konci minulého týdne zaznamenali úhyn pstruhů na Tiché Orlici. Co přesně se stalo, nevědí. Případ prověřuje Česká inspekce životního prostředí, mrtvé ryby otestují veterináři.
Mrtvé ryby se objevily na toku řeky kolem Těchonína, zasažené byly celkem tři revíry, které zahrnují ještě oblast Mladkova a Lichkova.
O víkendu rybáři procházeli koryto a sbírali uhynulé kusy. Podle předsedy těchonínských rybářů Josefa Sedláčka jich takto odstranili skoro čtyřicet kilo, ale řeka byla rozvodněná a další kusy mohla odnést voda. Uhynul výhradně pstruh obecný, tedy ryba velmi citlivá na okolí. Zároveň šlo jak o čerstvě vysazené pstruhy, tak i o starší až trofejní kusy.
Není jasné, co úhyn způsobilo. Vzorky vody si odebrali správci toku, případ prověřuje Česká inspekce životního prostředí, vzorky mrtvých ryb otestuje veterinární ústav.
Výsledky by podle rybářů mohly být příští týden. Teprve pak bude možné říct, jestli ryby zabilo něco, co se dostalo do vody třeba při silném dešti, který kraj minulý týden zasáhl, nebo je příčina úplně jiná.
Vyčíslit škodu je velmi složité, protože na břeh se nedostaly všechny uhynulé ryby. Josef Sedláček počítá s tím, že bude nutné provést průzkum, aby rybáři zjistili, co v řece zůstalo.
Vedle finanční ztráty ale upozorňuje i na to, že takový úhyn je pro rybáře velmi demotivující. Cíleně se snaží řeku oživit, učí děti v kroužku, jak pečovat o nejmenší rybky, a pak se stane něco, co veškerou práci zničí.