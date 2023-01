Invazní ryby karas stříbřitý nebo střevlička východní decimují život v rybnících na Třeboňsku

„Stojíme na hrázi Opatovického rybníka, pod námi teče Zlatá stoka, která převádí vodu z řeky Lužnice do našich rybníků. To je jedno z míst, kudy se nepůvodní druhy ryb můžou dostávat do naší rybniční soustavy,“ ukazuje předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

„Největší ekonomické a ekologické problémy způsobují karas stříbřitý a střevlička východní. Většinou se sem dostávají s obsádkami jiných druhů ryb, které cíleně nakupujeme, například právě karas a střevlička se k nám dostali přes Rumunsko a Maďarsko,“ vysvětluje Malecha.

„Tyto nepůvodní druhy ryb se objevují na rybnících, kde dochází z nějakého důvodu k úpravě obsádek, pak se otevírá potravní nika pro tyto nepůvodní druhy ryb a dochází k jejich přemnožení,“ dodává.

To má dopad i na ekonomiku Rybářství Třeboň. „Například v plůdkových rybnících, kde se namnoží střevlička východní, v podstatě neslovíme nic jiného než tu střevličku, která je pro nás nevyužitelná. Karas stříbřitý je částečně prodejný, ale stává se, že produkce rybníka výrazně klesne,“ tvrdí Josef Malecha.

Ohrožení čolci a vážky

Invazních druhů ryb, které škodí v rybnících na Třeboňsku, je více. Jedná se o sumečka amerického, sumečka černého, slunečnici pestrou.

„Když se přemnoží, dojde k absenci zooplanktonu a následně k rozvoji fytoplanktonu a zákalu vody, což můžou odnést vzácné druhy obojživelníků nebo bezobratlých živočichů,“ uvádí zoolog Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Jiří Neudert.

Ohrožené jsou podle něj například různé druhy čolků a vážek. „V národní přírodní památce Vizír máme super vzácného potápníka dvoučarého. V posledních letech tam ale dochází k masivnímu přemnožování slunečnice pestré a sumečka amerického, což potápníka silně ohrožuje,“ doplňuje zoolog.

Boj s invazními druhy ryb je podle něj velmi složitý. „Mají různé strategie, které je upřednostňují před našimi původními druhy. Například střevlička východní je schopna v průběhu jedné sezony vytvořit více generací. Karas stříbřitý tvoří populace pouze samic, které jiné kaprovité ryby vytlačují,“ popisuje.

Zmíněné invazní druhy ryb jsou v rozlehlých a členitých rybnících na Třeboňsku natolik rozšířené, že je podle ochranářů a rybářů už není možné zcela vyhubit.