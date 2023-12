Škody na rybách na severu Čech meziročně vzrostly, tvrdí rybáři. Na svědomí je mají kormoráni i vydry

Rybáři na severu Čech letos přišli o víc ryb než loni. Dravci, jako jsou kormoráni nebo vydry, podle dat Severočeského rybářského svazu způsobili milionové škody. Další ryby letos doplatily na rychlé změny počasí. Ústí nad Labem 22:20 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škody na rybách na severu Čech meziročně vzrostly, tvrdí rybáři | Foto: Petr Lemberk | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Podle Jana Skalského ze severočeského územního svazu způsobili predátoři škody ve výši sedm milionů korun. Letos museli rybáři také likvidovat ryby, které uhynuly kvůli nedostatečnému množství kyslíku ve vodě – jako třeba v případě rybníka na Havraním ostrově u Lovosic, kde uhynula většina rybí osádky.

Rybáři mají od úředníků povolený odlov určitého množství kormoránů. Odstřel bývá povolován od září do března, a to během dne. Kormoráni se ale často stahují do přírodně chráněných oblastí – na lov v nich už je potřeba mít speciální povolení od ochranářů.

O náhrady a kompenzace za škody způsobené mohou podle Jana Skalského žádat pouze produkční rybářské společnosti. Rybářský svaz ale dostává dotace od státu – ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. Ty pokryjí zhruba polovinu vyčíslených ztrát, druhou polovinu musí svaz zaplatit z peněz vybraných za rybářské povolenky.