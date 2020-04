Unikátní video. Ochránci přírody zachytili fotopastí výjimečnou scénu, kdy vlk připravil rysa o kořist

Ochráncům přírody ve vsetínských Beskydech se podařilo zachytit na fotopast scénu, kdy vlk sežral rysovi jeho kořist. Jde o takzvaný kleptoparazitismus, který je v Česku obvyklý třeba u lišek nebo kun a také u divokých prasat. Záznam, na kterém by byl v Česku rys s vlkem dohromady, se ochráncům přírody podařilo zaznamenat vůbec poprvé. Vsetínsko 10:18 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vidíme zbytky kořisti rysa, nejdříve sem přišel zajíc, poté srnky, až jednoho dne se opět objevil rys, který svou kořist navštívil několikrát během několika dní. Teď vidíme, že na místo přichází také vlk,“ popisoval záznam z fotopasti Českému rozhlasu Zlín ekolog Michal Bojda.

V jednu noc ve stejný okamžik, kdy byl u kořišti rys, přišel na místo také vlk, který rysa vyhnal a kořist mu sebral.

Podle Michala Bojdy se jedná o tzv. kleptoparazitismus, tedy přiživování na cizí kořisti. Ten je u zvířat běžný. V českých podmínkách jsou to často lišky a kuny, které se přiživují na kořistech od rysů, nejčastěji to však dělají divoká prasata. Teď poprvé byl u rysí kořisti zachycen i vlk.

Výjimečný záběr

„Byl jsem ze záběru překvapený, i když jsme věděli o tom, že se vlci pohybují ve Vsetínských Beskydech a přecházejí až do Moravských Beskyd. Samozřejmě je to spíše zatím takové náhodné pozorování. Že by se setkaly tyto dvě šelmy u jedné kořisti zatím ještě žádná fotopast nezachytila,“ řekl Bojda o zachycení výjimečného záběru.

Při letošním sčítání velkých šelem v Beskydech napočítali stopaři 12 rysů, 10 vlků, a aktuálně se podle Michala Bojdy pohybují v Beskydech také dva medvědi.

Celé video si prohlédněte zde: