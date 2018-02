S uklízením ulic by mohly pomáhat vrány. Nizozemský start-up je učí sbírat cigaretové nedopalky

Cigaretové nedopalky hyzdí ulice měst po celém světě. A nejen je. Podle organizace Ocean Conservancy představují taky asi třetinu veškerého odpadu posbíraného na plážích. Do moře se cigaretové filtry dostávají často právě z ulic přes kanalizace. Proto se jeden nizozemský start-up rozhodl najít řešení, jak nedopalky dostat z měst pryč. Chce, aby je sbíraly vrány. Amsterdam 12:15 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrána obecná šedá | Foto: Stock Exchange, Juha Soininen

Vrána podle představ nizozemského start-upu Crowded Cities přinese cigaretový filtr ke speciálnímu krmítku a shodí ho do trychtýře. Pokud kamera potvrdí, že to je opravdu nedopalek, z krmítka vypadne kousek potravy. Až vrána tento mechanismus pochopí, měla by se pro odměnu vracet.

Vrány jsou podle ornitologa Lubomíra Peška dost chytré na to, aby lidem při sbírání špačků mohly pomoct. „V ptačím světě je sova uváděna jako symbol moudrosti, přitom patří k nejhloupějším. Vrchol jsou papoušci a krkavcovití a třeba husy také vykazují velkou inteligenci. Když se na to člověk koukne podrobně, tak chytrých by bylo víc, ale krkavcovití vedou.“

Podle Peška některé vrány dokážou k získání potravy používat nástroje. Třeba v Japonsku se naučily házet tvrdé ořechy na ulici a počkat, až je přejede auto. Až je na silnici klid, přijdou si pro zaslouženou odměnu. Jejich pomoc se sbíráním špačků by přivítali třeba v polském Krakově:

„Každý den jen ve Starém Městě naplníme nedopalky takových 10 až 12 stodvacetilitrových sudů. Většinou je sbíráme ručně. Když někdo jeden nedopalek odhodí, někdo další ho musí zvednout,“ uvedl pro televizi TVN Piotr Odorczuk z krakovské městské úklidové firmy.

V Paříži ročně posbírají asi 350 tun cigaretových nedopalků. Situaci podle radnice zhoršil zákaz kouření v restauracích a barech, který vyhnal kuřáky do ulic. Než se filtry v přírodě přirozeně rozloží, trvá to přibližně 12 let. Jsou totiž vyrobené z plastu.

Ornitolog Pešek ale nevěří, že by vrány při sbírání nedopalků mohly znamenat nějakou výraznou pomoc. „Nedovedu si představit, kolik by to muselo být jedinců, aby to mělo nějaký výraznější efekt. Na nějaké omezené oblasti, na trávníku, by se to dalo vysbírat, ale plošně si to nedovedu představit.“

I pokud celý nápad fungovat nebude, nizozemský start-up doufá, že aspoň upozorní lidi na nebezpečí nedopalků a kuřáci budou svou špinavou práci odvádět sami.