V české krajině se nachází stovky odrůd ovocných stromů a lidé kolikrát ani nevědí, že mají na své zahradě zcela unikátní dřevinu, která je třeba jediná své druhu. „Když jsme začali sázet stromy do krajiny, chtěli jsme sázet staré odrůdy, což jsou odrůdy, které vznikly před druhou světovou válkou," vysvětluje sadař Jan Oulehla. Velké Meziříčí 16:46 16. května 2022

Zachraňovat vzácné stromy se snaží dva mladí sadaři z Vysočiny ve své školce. Jejich prvotním cílem bylo vrátit staré odrůdy ovocných stromů zpět do volné přírody. Později přišel nápad založit školku, kde by se různé mizející odrůdy jabloní nebo hrušní zachraňovaly.

Mladí sadaři u Velkého Meziříčí zachraňují staré ovocné odrůdy. Mnohdy jsou to cenné stromy

V malém sadu v obci Lhotky nedaleko Velkého Meziříčí se nyní nacházejí desítky takových stromů.

Staré odrůdy

„Když jsme začali sázet stromy do krajiny, chtěli jsme sázet staré odrůdy, což jsou odrůdy, které vznikly před druhou světovou válkou. Ve školkách jsou staré odrůdy k dispozici, ale jen určitý sortiment. Když jsme chtěli sázet něco, co do té krajiny patří, nebyli jsme schopní to sehnat,“ řekl sadař Jan Oulehla.

K některým odrůdám sadaři sehnali podnože, něco vyrobili ze semínek. „Něco jsme také nakoupili. Začali jsme ty odrůdy roubovat, a tím je zachraňovat,“ dodal.

Existují také odrůdy, které nemají název, v krajině sadaři našli semenáče. „Měl dobrá jablka, byl odolný proti mrazu, tak jsme se rozhodli ho naroubovat, a vznikla tak úplně nová odrůda,“ popisují svou metodu.

Roubování

Záchrana odrůd ovocných stromů ale vyžaduje specifický přístup. „Stromy se zachraňují tak, že se vezme nějaká část, která tvoří kořen, a na ní se naroubuje konkrétní odrůda, kterou chceme zachránit.“

Podle Honzy Oulehly, který nabírá vodu do konve, aby zalil stromy ve své školce, existují v české krajině stovky odrůd ovocných stromů a mnohé z nich jsou zcela unikátní. Také proto apeluje na lidi, aby například staré stromy na svých zahradách bezhlavě nekáceli.