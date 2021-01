Máte krmítko a hodinu času? O víkendu můžete pomoct ornitologům se sčítáním ptactva

I v Libereckém kraji se můžou o víkendu lidé zapojit do zimního sčítání ptactva. Už třetím rokem ho pořádá Česká společnost ornitologická. Loni například volně žijící ptáky sledovalo víc než 21 tisíc dobrovolníků. Zapojit se může každý, kdo má ptačí krmítko, tužku, papír a hodinu času. Liberec 19:10 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sčítání ptactva trvá do neděle. ilustrační foto | Foto: pixabay.com

„To sledování by mělo trvat přesně hodinu. Za tu hodinu zaznamenají všechno, co na tom krmítku uvidí, respektive spočítají maximální počty od každého druhu. Poté to zaznamenají do online databáze a mají vlastně hotovo,“ popsal metodu sčítání ptactva liberecký ornitolog Martin Pudil.

Pro lepší orientaci v ptačích druzích doporučuje Martin Pudil například některý z atlasů ptactva, nebo se podívat třeba na web České společnosti ornitologické, kde jsou jednotlivé druhy představené.

Online databázi najdou zájemci na webových stránkách ptacihodinka.birdlife.cz. Nasbírané údaje mohou taky poslat korespondenčně na adresu České společnosti ornitolgické (Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov). Sčítání ptactva potrvá až do 10. ledna, výsledky výzkumu budou zveřejněny v únoru.