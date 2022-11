Za sekvoji nemusíme do severní Ameriky. Brno se může pochlubit soukromým sekvojovým lesoparkem

Sekvoje, neboli mamutí stromy jsou staré již tisíce let, a nerostou jen v severní Americe. Zřejmě největší porost těchto stromů v Evropě najdete v Brně. Přesněji pak v lesích na jeho severním okraji. Zatím ale nedosahují výšky ani mohutnosti svých severoamerických příbuzných. Ty nejstarší totiž teprve před pěti vysadil milovník těchto stromů, Lukáš Maršálek. Brno 0:10 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Maršálek | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Na dohled jsou Lelekovice, ale stojíme v katastru Jehnic. „Les jsem si koupil pro radost, abych tady sázel ty sekvoje obrovský. U nás nebo v Evropě ve volné přírodě nerostou vůbec, tak jsem si říkal, proč je mít jenom v parcích a zahradách. Proč je nemít přímo i v lese.“ První sekvoje zasadil Lukáš Maršálek na zhruba hektarovém pozemku před pěti lety. Molekulární biolog a mikrobiolog má přitom botaniku jen jako koníček.

U různě vysokých sekvojovců jsou destičky s informací, jak se konkrétní strom jmenuje, kdo je jeho patron, kdy byl strom zasazený. „Patronů už máme 28 a stromů 63. V Evropě to nemá obdoby,“ podotýká Maršálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější stromy světa a věk těch nejstarších se počítá na tisícovky let. Vidět je můžete nejen v severní Americe, ale třeba i v Brně

S údržbou lesoparku panu Maršálkovi pomáhají rodinní příslušníci i dobrovolníci. „To jezírko pod námi, s tím mi pomohl kamarád. Nákladné je to hlavně na čas. Ročně do toho investuju řádově desítky tisíc. Jak říká můj táta: „Lepší než to dávat do cigaret nebo za alkohol. Takže každý rok, když sem jdete, tak je les hezčí a hezčí,“ dodává Maršálek.

Sekvoje zdejší druhy nevytlačí

I když sekvojovce mohou růst i u nás, sušší klima jim nedovolí dosáhnout takové mohutnosti jako v jejich domovině. Pravdou je, že sekvojovec obrovský může dosahovat délky až osmdesáti metrů a v průměru mít přes jedenáct metrů. Rovněž nehrozí, že by se tu rozšířily a vytlačily zdejší druhy, ujišťuje Lukáš Maršálek: „Kdybych jim nepomohl, tak už by dávno uschly. Není úkolem vysekat všechno kolem sekvojí, ale naopak nechat tu původní floru, ať roste s nimi a poskytuje jim prostředí lesa.“

Lesopark je oplocený kvůli zvířatům i nezvaným návštěvníkům. Zájemci o prohlídku se musí předem přihlásit.