‚Rozjetí ježci, srnčata, malí bažanti.‘ Dobrovolníci kritizují způsob, jakým v Lednici sečou louky

Zemědělci začali v parku u lednického zámku a okolí sekat tamní rozsáhlé louky. Začal tím boj o život letošních srnčat a dalších mláďat. Nože žacích strojů totiž každoročně v celém Česku usmrtí stovky zvířat. Z mysliveckého zákona vyplývá, zemědělec musí sečení předem nahlásit myslivcům. Ti mají zvířata před sekačkami ochránit. Dobrovolníci z Lednice ale tvrdí, že tamní honební společenstvo tuto povinnost neplní. To s obviněním nesouhlasí. Lednice 9:53 3. června 2023

„Je tam rozjetá ježčí rodina, jsou tam srnčata, byli tam i malí bažanti,“ vypočítává letošní zvířecí oběti senoseče v Lednici Klára Rotscheinová z místního okrašlovacího spolku. „Přivedli nás k nim dravci, lišky a viděli jsme i šakala.“

Louky v zámeckém parku seče na základě smlouvy zemědělské družstvo Bulhary. Už koncem května žací stroje projely asi 50 hektarů luk v okolí. Ty obhospodařuje Školní zemědělský podnik Žabčice, který patří pod Mendelovu univerzitu. Jeho ředitel Jakub Doležal tvrdí, že podnik nepochybil.

„Komunikujeme s místními mysliveckými spolky, které by to měly zastřešovat, protože to jsou jejich honitby. Pozemky, pokud to jde z technických důvodů, sečeme od středu ven. To znamená, že zvěř vytlačíme směrem ven z jedné poloviny a pak z druhé. Nevím, kde bychom měli pochybit,“ namítá Doležal.

Povinnosti zemědělce

Všechny zmíněné pozemky včetně toho v zámeckém parku spravuje honební společenství Lednice-Luh. Jeho myslivecký hospodář Jiří Hledík větší komentář pro Český rozhlas odmítl. „Dělám všechno, co zvěř potřebuje, a lidé mě nezajímají,“ prohlásil.

„Mají vyvinout maximální úsilí na ochranu zvířat. A to nedělají, to děláme za ně my dobrovolníci,“ kritizuje Klára Rotscheinová.

„Nikdo z myslivců tady nebyl. Nikdo nám nepomohl fyzicky, tak jak se to dělá v jiných sdruženích, že se potkají, mají s sebou lovecké psy, mají třeba dron nebo rozmístí pachové plašiče. Už existuje spousta prostředků a tady se neaplikuje nic,“ upozorňuje Rotscheinová a zvažuje podání podnětu k prošetření k městskému úřadu v Břeclavi.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je povinností zemědělce zabránit při obhospodařování pozemků zranění nebo usmrcení zvěře.

„Porušení této povinnosti, za které může být udělena pokuta až 10 tisíc korun, lze nahlásit na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který by měl vzniklou situaci prošetřit,“ potvrdil mluvčí Bílý.

Stejná sankce hrozí i myslivci, pokud neučiní vhodná opatření k záchraně zvěře.

Čerpání dotací

Podle vedoucího zámeckého parku Oty Bernada zemědělce k plošnému sečení motivují dotace.

„Kontroluje se to přes satelit, úředník může od stolu zkontrolovat, kolik plochy bylo neposečeno. A dotace se potom nevyplatí. Je potřeba změnit systém, aby minimálně louky, které jsou v tak cenném území, jako je tady v zámeckém parku, měly výjimky,“ myslí si Bernad.

Stanislav Koukal z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) si ale myslí, že je možné lépe využívat stávající dotační programy.

„Pokusíme napomoct zemědělcům, aby se našel nějaký zdroj, který jim umožní dělat to třeba mozaikovou sečí nebo ponechávat nějaké pruhy neposečené. To pomůže i zvěři, která bude mít šanci se schovat v něčem, co se zrovna ten den neposeká. Z našeho pohledu to ještě větší efekt bude mít pro hmyz a pro vzácné druhy rostlin,“ navrhuje Koukal.

Ministerstvo zemědělství letos zavádí pro zemědělce dotaci na senzorové lišty, které upozorní obsluhu žacího stroje na zvíře v porostu. O dotace bude možné žádat Státní zemědělský intervenční fond od srpna.