Zřícený pískovcový masiv v Teplických skalách blokuje turistickou stezku u Anenského údolí

„Z toho hlavního skalního bloku, který je vysoký přes 50 metrů, se utrhl takový spodní přílepek, skalní pilíř, asi 10 metrů vysoký,“ Petr Kuna ze správy CHKO Broumovsko popisuje, co se v Teplických skalách stalo.

S největší pravděpodobností šlo podle něj o přirozený přírodní proces. „Je to proces zvětrávání, kdy dochází k tomu, že v určitém momentu síly uvnitř horniny, to napětí, už prostě skála neunese a skalní blok se utrhne a zřítí.“

I když se něco podobného čas od času děje, v takhle velkém rozsahu se to ve zdejší skalní oblasti stalo naposledy před zhruba sto lety. „Tady na Broumovsku takto velké skalní zřícení nemáme za posledních 100 let zaznamenané. O něco menší, asi před dvěma lety, proběhlo v oblasti hradu Adršpach, ale to bylo úplně skryto v lese.“

Přesto, že si ochranáři myslí, že šlo o přirozený proces, jednou z možností zřícení skály by ale mohlo být i menší zemětřesení. Podle seismoložky Dany Křížové to ovšem zatím žádná data z okolních měřících stanic nepotvrdila. „Ale samozřejmě budeme dále zkoumat, zda k nějakému otřesu došlo.“

Časem půjde místo obejít v bezprostřední blízkosti, po nově vybudované lávce. | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Místo skalního zřícení prohlédl pracovník Akademie věd, podle něj se nedá vyloučit, že se ještě další tuny pískovce neuvolní. Turisté by tak na místo chodit neměli, upozorňují je na to zákazové značky. Časem půjde místo obejít v bezprostřední blízkosti, po nově vybudované lávce.

„Chystá se po dohodě náhradní chodník, který bude toto místo obcházet, aby nehrozilo nějaké nebezpečí úrazu,“ vysvětluje správce skal Ondřej Marek.

Mezitím další odborníci posoudí, jestli bude nutné zbytek skály odstranit. To ale může trvat týdny nebo měsíce.