Skokanovi ostronosému pomáhají na Jičínsku studenti. Potřebuje prosekat trávu a prokácet stromy

I posekání přerostlé trávy a pokácení některých stromů může pomoci přežít skokanovi ostronosému. Studenti České zemědělské univerzity spolu s ochranáři vyrazili k rybníku Hluboký Kovač na Jičínsku. Tam ještě v devadesátých letech žily tisíce těchto vzácných žab. Dnes jich zbylo jen několik desítek. Podle ochranářů to částečně může změnit i posekání trávy a pokácení některých stromů na břehu. Jičín 13:51 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Modrá barva ukazuje, v jaké je samec kondici. Samec, který není až tak fyzicky zdatný, není tolik vybarvený,“ vysvětluje odborník | Zdroj: Profimedia

Martin Šandera z České asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů vede studenty zemědělské univerzity lesem k rybníku Hluboký Kovač nedaleko Jičína. Právě tady žije chráněná žába skokan ostronosý.

Míst, kde má skokan ostronosý ideální podmínky je v Česku jen několik, a tohle je jedno z nich | Foto: Justýna Jirásková | Zdroj: Český rozhlas

Šandera rozdává studentům úkoly a vysvětluje, co budou dělat a proč je to pro skokana důležité. „Když je hodně vody, tak je to tady zaplavené. Skokan ostronosý potřebuje vegetaci v litorálním pásmu, protože samičky upevňují vajíčka na vegetaci ponořenou ve vodním sloupci a potřebují mělčiny, 20 až 30 centimetrů vody. Teď je to tu zarostlé, takže je třeba to prosvětlit.“

Pro někoho otravné kvákání, pro jiné romantický koncert. Radnice v Jirkově řeší petici proti žabám Číst článek

Míst, kde má skokan ostronosý ideální podmínky, je v Česku jen několik, a tohle je jedno z nich. „Je vázaný na zachované litorály a v rybnících a mokřinách je problém udržet a zachovat stav, aby to nezarostly, nebo naopak břehy nebyly úplně holé,“ vysvětluje Šandera.

„My tady sekáme Ostřici, která tu přerostla a je jí moc. Snažíme se tu udělat více místa, aby to nevadilo skokanu ostronosému,“ popisují dvě studentky. Ještě v devadesátých letech byly u Hlubokého Kovače až tisíce skokanů ostronosého. Po odbahnění rybníka se ale vzácný druh žab začal z okolí ztrácet.

Martin Šandera mluví o tom, jak populace klesla, a kolik jich je tam dnes. Zmiňuje, že je to poslední lokalita skokana ostronosého na Jičínsku. Letos tu bylo dvacet samců. Ochranáři a studenti teď čistí jen část břehů. Ještě několikrát se sem tak budou muset vrátit. Šandera říká, že bude potřeba každoroční údržba.

„Snažíme se tu udělat více místa, aby to nevadilo skokanu ostronosému,“ popisují dvě studentky. | Foto: Justýna Jirásková | Zdroj: Český rozhlas

Už po téhle první změně ale budou mít vzácní skokani lepší podmínky pro jarní rozmnožování. V tu chvíli se samci unikátně zbarví do modra. „Modrá barva ukazuje, v jaké je samec kondici. Samec, který není až tak fyzicky zdatný, není tolik vybarvený a je napůl hnědý. Funguje to i jako krycí zbarvení, protože na jaře dolesk hladiny může zmást třeba dravé ptáky,“ dodává Šandera.

Vyčištění okolí rybníka může pomoct i dalším obojživelníkům, kteří tady jsou, ať už je to třeba čolek obecný, nebo rosnička zelená.