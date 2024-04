Slavíci se už vrátili ze zimovišť. S rekordně rychlým návratem jim pravděpodobně pomohl saharský prach

Do slavičího háje v Dolním Bousově letos přiletěli slavíci v rekordním předstihu. Zejména díky teplému počasí, které vytváří ideální podmínky pro hnízdění. Ornitolog Pavel Kverek vede statistiky a sleduje opeřence již 41 let a na přílet svého slavíka-rekordmana čeká každé jaro již pátým rokem. I když slavík zatím nezpívá tak hojně, jelikož mu ještě nepřiletěly samičky a nemá se tudíž před kým předvádět, Pavel Kverek se o něm dozvěděl okamžitě. Dolní Bousov 23:30 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) | Zdroj: Profimedia

Do slavičího háje na okraji Českého ráje každý rok již pět let přilétá rekordman mezi slavíky. Vždy přilétá jako první, a to kolem 15. dubna. Ornitolog Pavel Kverek ho nikdy nezapomene zkontrolovat a zaznamenat, letos si ale do svých statistik zapsal nejčasnější datum příletu – 7. dubna.

„On se ukazoval okolo 15. dubna, ale letos se do toho ve svých pěti letech života opravdu opřel a překonal rekord. Jsme nesmírně šťastni,“ popisuje Kverek.

Odborník na slavíky poznal svého favorita už podle chování. Jako každý rok pěvce odchytil do sítě, zkontroloval kroužkování a odebral nová biometrická data.

Díky těmto informacím pak můžou ornitologové sledovat změny v kondici zvířete. To je důležitým článkem ve sběru informací o migrujícím ptactvu a jeho zvycích.

Slavíci jsou dálkoví letci, musí při svém náročném návratu přeletět Saharu i Středozemní moře. Českou zimu totiž tráví v okolí Guinejského zálivu, v oblasti Ghany či Nigerie.

Letos migrujícím opeřeným pěvcům v brzkém příletu pravděpodobně pomohl fenomén saharského prachu, na jehož horké proudy se položili a bez přílišné námahy se tak dostali do tuzemska v rekordním předstihu.