Na jihu Afriky se podle studie povedlo stabilizovat populaci slonů. Dokonce pomalu roste

Populace slonů afrických se za poslední čtvrtstoletí povedlo v jižní části afrického kontinentu stabilizovat. Ukazuje to výzkum vědců z Jihoafrické republiky. Podle studie se od roku 1995 do začátku tohoto desetiletí ve sledované oblasti povedlo zastavit úbytek slonů a jejich populace dokonce za uplynulé čtvrtstoletí nepatrně narostla.

Studie zveřejněná počátkem ledna ve vědeckém časopisu Science Advances sledovala celkem 103 chráněných oblastí od Tanzanie dál na jih. Tam žije asi 290 tisíc slonů afrických, což je asi 70 procent jejich celkové populace na kontinentu.

Studie uvádí, že v průměru sloní populace na tom sledovaném území celkově rostla tempem 16 setin procenta za rok. A podle časopisu také výzkum napověděl leccos o tom, jaké podmínky pomáhají nejlíp udržet stabilní populace.

Tým pod vedením biologa z Pretorijské univerzity Ryana Huanga zjistil, že dlouhodobě nejstabilnější sloní populace se povedlo udržet tam, kde je několik rezervací relativně blízko u sebe a chráněná území jsou propojená určitým „nárazníkovým“ pásmem a koridory, které sice nejsou tak přísně chráněné a kde sloni žijí vedle lidí, ale umožňují zvířatům bezpečnější pohyb mezi jednotlivými rezervacemi.

Takové podmínky jsou podle vědců z dlouhodobého hlediska lepší než izolované, i když třeba rozsáhlé rezervace. Tam sice zaznamenali celkově největší přírůstky v populaci, udržet ji ale bylo složité.

Problém s propojenými chráněnými oblastmi je ale podle výzkumníků v tom, že nejsou možné všude, tím spíš když rostoucí lidské populace afrických zemí taky potřebují půdu a musí se slony najít ideální formu soužití.

Jinde problémy zůstávají

Větší počet slonů na omezeném území může mít negativní dopad na ostatní složky ekosystému. A když sloni nemůžou sami volně a bezpečně odejít jinam, v dlouhodobějším horizontu je to může naopak ohrozit, anebo je potřeba je složitě a často i nákladně přesouvat jinými způsoby.

Zároveň když se na izolovaném území, odkud zvířata nemohou migrovat, objeví nějaký problém, populaci to může i zdecimovat - to se stalo třeba v severní Botswaně v roce 2020, kde náhle uhynulo 350 slonů. Jak uvedl hlavní autor studie Ryan Huang, stalo se to nejspíš proto, že se v klíčovém vodním zdroji objevila toxická látka a sloni se neměli jak přesunout k alternativnímu zdroji.

Studie nabízí optimistický závěr, před přílišným optimismem ale zároveň varuje. Sloní populace jsou sice v jižní části Afriky celkově stabilizované, to ale neznamená, že by dál nebyly ohrožené nebo že by na mnoha místech slonů dál neubývalo. Například na jihu Tanzanie, v Zambii a Zimbabwe dál trvá problém s pytláky.

Dalším úskalím je klidné soužití velkých savců s rostoucími lidskými populacemi. Studie například navrhuje oblasti, které by mohly sloužit k propojení stávajících rezervací, tam je ale potřeba pracovat s místními komunitami, aby slony neohrožovaly - ať už přímo, nebo nepřímo špatným zacházením s krajinou.

A v neposlední řadě studie přiznává, že sice pokryla značnou část sloní populace, ale nevěnovala se západní Africe, kde problémů naopak přibývá.