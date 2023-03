Slon je inteligenčně na úrovni čtyřletého dítěte a dokáže se leknout i maličkosti, popisuje chovatel

Pražská zoologická zahrada chová osm slonů indických různého věku. Stará se o ně tým ošetřovatelů, kterému šéfuje hlavní chovatel slonů Martin Kristen. Má bohaté pracovní zkušenosti z různých evropských zoologických zahrad, dva roky pracoval i ve Velké Británii. „Dospělý slon je inteligenčně na úrovni čtyřletého dítěte. Pokud vezmu v potaz své dvě dcery, jak vnímaly svět, když jim byly čtyři roky, tak je to opravdu velký fenomén,“ říká. Praha 18:36 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slon indický, kterého v pražské zoo chovají, je na tom podle Kristena v přírodě velmi špatně | Foto: Zoo Praha

Sloni si Martina Kristena získali svou inteligencí. „Situace řeší zajímavým způsobem, velmi inteligentně. A zároveň je jejich inteligence velmi odlišná od té lidské – není to primát, gorila, orangutan, který je lidem hodně podobný,“ upozorňuje v pořadu Hovory na Plusu.

Sloní způsob řešení je podle něj silový: „Je to největší suchozemský savec a ví to. Zároveň jsou sloni hodně lekaví. Ty tři tuny v případě samic a pět tun v případě samce se dokážou leknout i maličkosti.“

Chov slonů se v zoologických zahradách výrazně změnil. Současný moderní chov směřuje k tomu, aby byl co nejvíce podobný přírodě. „Stavíme rodinné skupiny, ideálně na příbuzenské vazbě. V přírodě se malé sloní skupiny slonů indických vytvářejí především na základě určité příbuznosti,“ popisuje Kristen a vyjmenovává:

„Je to většinou stará matka, ta má vedle sebe tři dcery, ty mají dalších několik potomků. A jsou nerozluční. A pokud nejstarší dcera třeba usoudí, že už je toho tam moc, tak si vezme svoje slůňata a udělá si vlastní skupinu.“

Kristen popisuje, že tohle chování v minulosti neuměli v zoologických zahradách napodobovat. „Posílali jsme mladá slůňata do jiných zoologických bez matky. Přicházeli sloni z Asie zase bez matek. A ta vazba tam prostě chyběla a vedlo to k problému.“

„Posledních 15 let už to bereme trochu jinak. A najednou se nám slony daří velmi snadno množit, až takovým způsobem, že jsme schopni posílat celé chovné skupiny i do Ameriky, což bylo před pěti lety nemyslitelné,“ těší ho.

Banka genů

Zoologické zahrady často fungují jako banky genů zvířat, která jsou ve volné přírodě ohrožená. Slon indický, kterého v pražské zoo chovají, je na tom podle Kristena v přírodě velmi špatně a každým rokem přichází o svůj životní prostor.

„Území výskytu slona indického je v jihovýchodní Asii, kde lidí přibývá velkým tempem, a sloni tím přicházejí o místo, kde mají žít. Už teď je to problém, protože populace slonů je třeba v Indii velmi roztříštěna a slonice se přestávají potkávat. Časem, za 20 až 30 let, to bude opravdu velký problém.“

Kristen se tak obává, že časem může dojít k tomu, že slon už bude jen v zoologických zahradách. „Dokud se zásadně nezmění prostředí v zemích původu, tak o návratu slonů není možné ani uvažovat,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad, audio je nahoře v článku.