Slovensko od nového roku zrušilo ochranu vlků. Odlovit je možné až 74 zvířat

Bylo by fajn, aby si lidé z této povodně odnesli víc pokory, vzpomíná ředitel ČHMÚ na zářijové záplavy

„Až většinová společnost přijme, že se něco děje a není možný stále jezdit do lyžařských středisek a zasněžovat kopce, protože počasí tady už na to nebude vhodné. Tak to bude první krok,“ říká Rieder.