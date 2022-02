‚Je to splněný sen.‘ Vlčice se po letech staly přírodní památkou, rostou tam i 250 let staré buky

Stálo to několik let úsilí, plánování a spolupráci s mnoha úřady. Nakonec si ale dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko svůj sen splnil. Upozornil na unikátnost místa kolem vrchu Vlčice za Starými Křečany na Děčínsku, které nakonec díky jeho snaze Ústecký kraj prohlásil přírodní památkou. Ústí nad Labem 9:16 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Šluknovském výběžku vzniklo nové chráněné území – přírodní památka Vlčice | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Některé buky tady mají až 250 let. Toto místo začíná mít charakter pralesa,“ přibližuje pro plzeňský rozhlas unikátnost místa dobrovolný strážce přírody Roman Neckář.

Reportáž o nové přírodní památce Vlčice za Starými Křečany natočila Daniela Pilařová

V lese u Vlčice rostou převážně buky. Mezi nimi je obrovské množství velkých kamenů, porostlých mechem.

„Tady hnízdí výr, schovává se právě v těch balvanech. Poprvé jsem se sem dostal díky kolegovi ornitologovi, když jsme hledali čápa černého,“ ukazuje Neckář.

Místo se mu okamžité zalíbilo. Začal sem proto chodit pozorovat různé vzácné druhy ptáků, jako je holub doupňák nebo sýc rousný.

„Jednoho dne se pak na těch bucích objevily tečky – znamení těžby. To rozhodlo,“ vzpomíná Neckář na moment, kdy se začal zajímat o to, jak lokalitu ochránit.

O vyhlášení přírodní památky Vlčice se výrazně zasadil dobrovolný strážce přírody Roman Neckář | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Pomohli mu i pracovníci národního parku České Švýcarsko. Lokalita patřila společnosti Lesy ČR a hlavě díky spolupráci s krajským úřadem Ústeckého kraje se po čtyřech letech podařilo přírodní památku Vlčice pod stejnojmenným vrchem vyhlásit. „Vlčice je můj splněný ochranářský sen,“ konstatuje Roman Neckář.

CHKO Krušné hory?

Ústecký kraj teď uvažuje o tom, že by si ochranu zasloužily celé Krušné hory, a to v podobě chráněné krajinné oblasti.

„Krušným horám to přinese ochranu před developery. Jsem přesvědčen, že by to mohlo být vyhlášeno ještě letos. Záleží to ale na vládě,“ podotýká náměstek hejtmana Jiří Řehák ze Spojenců pro Kraj.

Ministerstvo životního prostředí už začalo v této věci podnikat kroky.

„Vyhlášení CHKO je dlouhodobý, několik let trvající proces. Před jeho oficiálním zahájením je nezbytné získat mnoho odborných podkladů, provést řadu analýz a je zapotřebí věc předjednat v regionu,“ popisuje mluvčí resortu Dominika Pospíšilová.

Těmito jednáními už ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany a přírody České republiky.