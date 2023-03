Sníh přes zimu bude v příštích letech spíš anomálie, říká expert Havránek

Letošní zima v Evropě je druhá nejteplejší v historii měření. Plyne to ze zprávy Evropské agentury pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus. Podle té taky antarktický mořský led dosáhl únorového historického minima. „Samozřejmě nějaká přirozená variabilita klimatu existuje, ale podle modelů se ukazuje, že všechny tyto výkyvy jsou už daleko za běžnou variabilitou.“ Říká Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí. Praha 9:12 12. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posledních osm let bylo osm nejteplejších let, co jsme měli v pozorování (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká tedy byla průměrná teplota?

Záleží na tom, jak se na ní koukáme. Kdybychom se podívali na globální teplotu, tak ta byla mírně vyšší, asi 0,3 stupně nad dlouhodobým normálem.

Evropa, na druhou stranu, byla výrazně teplejší. Tam teploty dosáhly o nějakých 1 až 1,2 stupně nad dlouhodobý normál. Ono se to nemusí zdát mnoho, je to malinkatý fragment, ale jsou to průměry. To znamená, že v extrémních teplotách potom ty výkyvy byly opravdu vysoké.

Co takovéhle výkyvy způsobují?

Ony způsobují celou řadou věcí, zejména neexistenci sněhové pokrývky v době, kdy sněhová pokrývka tady být má. Je vidět, že zvýšený výpar a nedostatek srážek v Evropě způsobují třeba sucha. V současné době to je další věc, kterou stojí za to zmínit.

Západní Evropu od Británie přes Francii, sever Španělska a sever Itálie sužuje sucho, které nemělo podle jejich meteorologických organizací za posledních padesát, sedmdesát let obdoby.

Můžeme to přičíst klimatickým změnám?

Určitě. Samozřejmě nějaká přirozená variabilita klimatu existuje, ale podle modelů, které máme k dispozici, a které právě třeba Copernicus zveřejňuje v měsíčním chodu, se ukazuje, že všechny tyto výkyvy jsou daleko za tou běžnou variabilitou.

Jaký očekáváte vývoj během těch příštích zim?

Myslím si, že vzhledem k tomu, že posledních osm let bylo osm nejteplejších let, co jsme měli v pozorování, tak bych byl velmi skeptický k tomu, že zimy budou výrazně chladnější. Samozřejmě určitě se nějaká anomálie najde, ale myslím si, že se dostáváme do nového normálu a to je, že zimy budou vypadat víceméně takto.

Čili, máme si zvykat na to, že třeba v lednu běžně bude patnáct stupňů jako bylo letos?

Myslím si, že takovéhle teploty nebudou běžné, ale bude to častější, že k takovým anomáliím dojde. Výrazně častější. Vezměte si, že teď v únoru byl výrazně ohřátý sever Ruska, Norska a Švédska, kde ty anomálie šly třeba 10, 12 stupňů nad běžný únorový průměr. Takže to jsou opravdu velké výkyvy potom v těch extrémních hodnotách.

Most of western and southern Europe experienced drier-than-average conditions

Winter was the joint second warmest on record for Europe

Antarctic daily sea ice extent also reached an all-time minimum

More ☞ https://t.co/i1x0g4qLMQ pic.twitter.com/yItHwnBwVh — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) March 8, 2023

Citovaná zpráva Evropské agentury pro sledování atmosféry a klimatických změn informuje ještě o jednom souvisejícím jevu, a to že v Antarktidě dál ubylo ledu. O kolik přesně?

Já Vám mohu říct přesné číslo, je to zhruba o milion kilometrů čtverečních, ale nejsem si jistý, jestli si pod tím něco představíte. Je to hodně, když si vezmete, že Česká republika má rozlohu 78 tisíc kilometrů čtverečních. A je to hlavně o třetinu víc než je dlouhodobý průměr pro tuto oblast. Takže je to opravdu nejnižší naměřená rozloha antarktického ledu.

Arktida má čtyři procenta pod dlouhodobým průměrem, ale opět ty čtyři procenta, tam ty výkyvy nejsou tak velké, takže i tato hodnota je druhý nejnižší stav arktického ledu. Takže to, že ztrácíme tuto ledovou pokrývku znamená, že tyto oblasti se potom mnohem rychleji ohřívají.