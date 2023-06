Místo mláďat našli na čížkovickém komíně mrtvé sokoly a studená vejce. Proč uhynuli, zatím není jasné

V areálu čížkovické cementárny více než deset let hnízdí sokoli. Vybrali si k tomu nejvyšší bod, a to samotný vrchol 120 metrů vysokého komína. Při poslední kontrole ornitologa byla v hnízdě dvě vajíčka, na dalším výstupu už se měla kroužkovat mláďata. Jenže místo toho našli ornitologové dva uhynulé sokoly a tři nevylíhlá vejce. Čížkovice 9:24 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke svému hnízdění si vybrali vrchol 120 metrů vysokého komína čížkovické cementárny | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Sokol je specialista, většinou jsou jeho kořistí ptáci různých velikostí, které loví v letu, zaživa. Průmyslové areály jsou v noci často pěkně osvícené, a tak zde sokoli dokážou lovit i v noci za umělého osvětlení. Není vzácné, že najdeme i úlovky netopýrů,“ popisuje ornitolog Michal Porteš, proč si sokoli vybrali právě areál čížkovické cementárny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Letošní hnízdění sokolů na komíně čížkovické cementárny se nevydařilo. Dva sokoli uhynuli

Jenže při posledním výstupu na komín něco nebylo v pořádku. Normálně by sokolí pár létal kolem ornitologů a varoval je před výstupem k hnízdu.

„Když jsme vylezli sem na ochoz k budce, kde sokolí pár převážně hnízdí, tak jsem zjistil, že v budce jsou stále vejce. Ale je evidentní, že jsou zastydlá a že nedošlo k vylíhnutí. Aby toho nebylo málo, tak v meziochozu jsme našli uhynulého sokola. Příčinu úhynu samozřejmě teď nevíme, může jich být mnoho,“ přibližuje Porteš.

Podle ornitologa mohlo jít o výsledek souboje s dalšími sokoly, kteří chtěli obsadit budku na nižším ochozu komínu. Vyloučit nelze ani úhyn v důsledku onemocnění.

Častou kořistísokolů jsou ptáci různých velikostí, které loví v letu, někdy i netopýři | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Letos jsme měli několik případů, kdy jsme našli uhynulá mláďata v budce nebo i uhynulé dospělé sokoly. Později jsme u některých z nich potvrdili ptačí chřipku,“ vysvětluje Porteš.

V Čížkovické cementárně mají sokoli své budky už od roku 2012, za tu dobu se tam vylíhlo 15 mláďat.

„Je to úspěšná lokalita. Někdy se ale hnízdění zmaří. To ale neznamená, že je to konec místních sokolů, za rok můžou vyvést plnou snůšku mláďat,“ věří ornitolog.