Mezi sokoly se začala šířit ptačí chřipka. Dravce v Česku ohrožuje poprvé, někteří už uhynuli

V národním parku České Švýcarsko už je kroužkování sokolů u konce. „Letos máme 18 mláďat, která vylétla z hnízd, to je celkem dobré skóre,“ konstatuje mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Že by ale tyto dravce v národním parku kosila ptačí chřipka, to nepotvrdil.

Úplně jiná situace je ale západněji v Ústeckém kraji, tam letos ornitology čekalo nemilé překvapení.

„Kontroloval jsem nově hnízdící pár na komínu v Chomutově. Když jsem se k hnízdu přibližoval, viděl jsem, že jsou v budce tři sokolí mláďata v ideálním věku, ale spala. Až když jsem do budky sáhl, tak jsem si všiml, že nespí, ale že jsou mrtvá,“ popisuje šokující zážitek republikový koordinátor monitoringu sokola Václav Beran.

Odnesl proto uhynulá mláďata na Státní veterinární správu – na testy. „Veterináři byli trochu skeptičtí vůči tomu, že by sokoli mohli onemocnět ptačí chřipkou,“ dodává Beran. Testy ale vyšly pozitivně.

Místo mláďat našli na čížkovickém komíně mrtvé sokoly a studená vejce. Proč uhynuli, zatím není jasné Číst článek

„Nepamatuji si takhle z hlavy, že by se tohle řešilo,“ přiznává ředitel Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj Daniel Macháček. V zahraničí už ale odborníci ptačí chřipku mezi divokými dravci zaznamenali.

„Bohužel je letošní rok pro dravce i některé druhy, co se týče ptačí chřipky, kritický,“ obává se ornitolog Beran.

Do této chvíle evidují ornitologové v České republice čtyři případy ptačí chřipky mezi sokoly. Podezřelé úmrtí těchto dravců pak zaznamenali i na komíně cementárny v Čížkovicích a na dalších místech. Naopak ptákům v národním parku České Švýcarsko se nemoc zatím vyhýbá.