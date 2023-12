Záchranná stanice v pražských Cholupicích letos odchovala přes třicet mláďat sovy pálené

Manželé Kolomazníkovi, Petr a Jana, už deset let vrací do přírody ohroženou sovu pálenou. V záchranné stanici Pethea v pražských Cholupicích se jim daří odchovávat stále víc jedinců. Když sova doroste, musí se nejprve naučit lovit, pak ji chovatelé ve spolupráci s ornitology vypouští, například u Sedlčan na Příbramsku. Praha 7:27 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ubývá jich, protože zvířata ohrožuje zemědělství, menší rozmanitost přírody, ale i pesticidy," vysvětluje chovatel Petr Kolomazník, proč jsou sovy pálené ohrožené | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

„Představuji vám našeho Jeana. Je to sovička, která nebyla vypuštěna, protože někteří jedinci ve vývoji zaostávají,“ říká chovatelka a sokolnice Jana Kolomazníková o samečkovi sovy pálené, kterého má na právě na ruce.

Jean patří mezi sovy, které se ve stanici používají například při vzdělávacích programech pro děti. Je proto také ubytován jinde, než chovné páry, které potřebují dostatek klidu. „Takže ty bydlí tady v těch voliérách. Vidíte, že mají uzavřené boudičky, kde jsou většinu dne schovaní, aktivní jsou až v noci. Ty se neruší, tam se pouze uklízí a krmí.“

Aktuálně chovají ve stanici pět chovných párů sovy pálené, úspěšně odchovaná mláďata vypouštějí do přírody. „Základ úspěchu vypuštění je v tom, aby byli přirozeně vychovaní rodiči, aby to byl chovný pár, který se o ně dobře umí postarat. A základ před vypuštěním je, aby měli možnost učit se lovit, lovit pro ně přirozenou potravu, což jsou myši,“ popisuje sokolnice.

Sova pálená v záchranné stanici v pražských Cholupicích | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Vedoucí záchranné stanice Petr Kolomazník je velmi spokojený s letošním rekordním počtem odchovaných malých sov pálených, tedy více než 30 mláďat. Po dobu trvání projektu se záchranné stanici povedlo odchovat a vypustit do přírody už 132 sov pálených.

„Ubývá jich, protože zvířata ohrožuje zemědělství, menší rozmanitost přírody, ale i pesticidy. No a potom je to bohužel doprava, dost je jich sražených na silnicích. To je velmi často a netýká se to jenom sov, týká se to všech zvířat, a vidíme tam obrovský nárůst,“ vysvětluje Petr Kolomazník, proč jsou nejen sovy ohrožené.

Činnost záchranné stanice Penthea v pražských Cholupicích můžou lidé až do 20. prosince podpořit prostřednictvím vánoční sbírky, kterou uspořádala Městská část Praha 12. Z vybraných peněz manželé Kolomazníkovi obstarají nejen stravu, ale třeba i veterinární ošetření.