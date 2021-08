Správa KRNAP zesílila kontroly turistů. Donutil je nelegální vjezd motorkářů až do Obřího dolu

Turisté v současných dnech narážejí častěji na hlídky strážců Krkonošského národního parku. Jeho vedení totiž zesílilo kontroly turistů. Důvodem byl incident zhruba dvacítky motorkářů, kteří ignorovali zákaz vjezdu a jeli za hranice parku. Nejvíc prohřešků odhalují ochránci přírody ve vrcholových partiích našich nejvyšších hor, kde je návštěvnost vysoká. Vrchlabí 12:38 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strážci Krkonošského národního parku dávají nejvíce pokut ve vrcholových partiích hor | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

Turisty je hodně vyhledávaná například trasa od Výrovky směrem k Památníku obětem hor - podle strážce Krkonošského národního parku Michala Prouzy jde totiž o nejschůdnější trasu z Pece pod Sněžkou. Právě v této lokalitě nesmí turisté sejít z trasy.

Správa KRNAP zesílila kontroly turistů poté, co si motorkáři nelegálně vyjeli do Obřího dolu

„Návštěvníci nesmí uhnout z cesty, protože se nacházíme v klidové zóně národního parku,“ říká Prouza pro Český rozhlas Hradec Králové. Přesto z vytyčených tras často vedou vyšlapané cesty.

„Přichází další a další, čímž se cesta rozšiřuje anebo je viditelnější, protože nemůže zarůst. Při intenzitě průchodů to nestíhá. Pak se dostáváme do kolize s tím, že lidé argumentují, že tam stezka byla a jdou se tam podívat. Samozřejmě to není možné, protože stezka není turisticky značená a tudíž tam nemají co dělat,“ vysvětluje.

Domluva i pokuty

Strážci řeší většinu přestupků domluvou. „Z našich zkušeností to bývá až tři případy za den. Naší snahou je neběhat v alpínských trávnících a šlapat po vzácných rostlinách, plašit živočichy a honit přestupce. Snažíme se působit spíše preventivně,“ uvedl mluvčí národního parku Radek Drahný.

Nejvíce pokut od začátku letošní letní sezóny vyměřili strážci za nelegální vjezdy do prostoru Krkonošského národního parku nebo za porušení vstupu do klidových území - poslední podobný případ se stal 7. srpna, kdy zákaz vjezdu do parku porušily si dvě desítky německých, polských a švýcarských motorkářů.

Policie některé motorkáře zastavila v Peci pod Sněžkou u dolní stanice lanové dráhy na Sněžku, když se vraceli z Obřího dolu. Zbývající motorkáři stačili odjet ještě před příjezdem policie. Správa KRNAP zvažuje zahájení správního řízení z hlediska zákona o Ochraně přírody a krajiny.

Po celých Krkonoších se budou turisté se zesílenými kontrolami strážců přírody potkávat až do konce letní sezóny.