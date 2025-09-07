Správa národního parku České Švýcarsko začala s protipovodňovým kácením ve Ferdinandově soutěsce

Ve Ferdinandově soutěsce za Srbskou Kamenicí na Děčínsku provádí Správa národního parku České Švýcarsko protipovodňové kácení. Ze soutěsky sahající až k Dolskému mlýnu je potřeba odstranit téměř tři stovky stromů, které by mohly spadnout do řeky Kamenice.

Hřensko, Edmundova soutěska

Národní park České Švýcarsko | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Při vyšší hladině vody by pak znamenaly problém pro soutěsky po proudu a také obec Hřensko, říká mluvčí parku Tomáš Salov.

„Těžařská firma kácí 130 stromů na straně národního parku a 160 stromů na straně státních lesů. Jsou to stromy, které by mohly představovat při povodních ohrožení,“ upozorňuje pro Český rozhlas Sever Salov. 

Kácení nebezpečných stromů ve Ferdinandově soutěsce vyjde na půl milionu korun.

