Sražený vlk dostal jméno Bubla a rychle se zotavuje. Staví se na zadní nohy a stěhuje vybavení výběhu

Příběh mladého vlka, kterého srazilo na konci září auto v Krušných horách na Karlovarsku, má šťastné pokračování. Je po operaci kyčlí a zotavuje se v Záchranné stanici v Pavlovicích u Vlašimi. Jeho zdravotní stav se lepší. Pavlovice 12:43 19. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlk Bubla v záchranné stanici v Pavlovicích u Vlašimi | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„S kolegy jsme ho už přesunuli do venkovní voliéry. Přivezli jsme ho před týdnem z pražské kliniky. Nejdřív byl ve vnitřní ubikaci v budově intenzivní péče. Každý den se začal lepšit. Už druhý den po převozu začal hezky jíst. Má ještě pořád zvýšené leukocyty, probíhá tam ještě nějaký zánětlivý proces a má antibiotika. Ale vše se zlepšuje,“ přibližuje vedoucí stanice Alena Konvalinová.

Záběry z kamery, kterou do ubikace ošetřovatelé umístili, ukázaly, že se vlk dokonce staví na zadní nohy a různě stěhuje vybavení.

„Byla to docela legrace, když jsme si ty záběry prohlíželi. Když se přišlo k němu, tak se tvářil nenápadně, ale v noci tam řádil. Proto byla potřeba ho přesunout ven, protože už není žádný materiál, který by nám nerozebral,“ vysvětluje Konvalinová.

Přestože se vlček Bubla, jak mu začali ošetřovatelé říkat, zotavuje a začíná být aktivní, chodí ho ošetřovatelé dál krmit přímo do ubikace bez jakékoliv ochrany. Vlk jen leží a člověka pozoruje.

„Zatím nevyskočil, strach nemám, ale respekt tam je velký,“ přiznává Kateřina Zinglová.

Co bude s vlkem dál, není jasné. Jeho léčba je ale na dobré cestě. „Nevíme, jestli by fyzicky obstál v přírodě a jak složitý bude proces ho začlenit do nějaké smečky. To si teď nikdo netroufne říct,“ uzavírá vedoucí záchranné stanice Konvalinová.