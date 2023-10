Hasiči v Plzni zlikvidovali hnízdo sršně asijské z koruny stromu. Zásah komplikovalo počasí

Ochránci přírody v pondělí spolu s hasiči v Plzni zlikvidovali hnízdo sršní asijských. Našli ho po několikadenním pátrání v neděli večer poblíž Vejprnického potoka v Předních Skvrňanech. Více než dvouhodinový zásah komplikovalo počasí a nepřístupný terén. Od zpravodajky z místa Plzeň 21:14 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z hasičů vyjel na 20 metrů vysoké plošině ke koruně stromu, na kterém hnízdo bylo | Foto: Petr Poncar | Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Nejdříve vyjel ve větru a dešti jeden z hasičů na 20 metrů vysoké plošině ke koruně stromu, který roste v hluboké rokli. Nastříkal do něj insekticid, který sršně zahubil. Dva hasiči pak museli do výšky podruhé, tentokrát s vakem, do kterého hnízdo umístili a snesli dolů. K velké radosti odborníků ze Západočeského muzea je hnízdo neporušené a bude podrobeno zkoumání.

Hnízdo bylo koruně stromu | Foto: Petr Poncar | Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Podle Zdeňka Myslíka z plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny zřejmě sršně přivezl kamion, protože objevené hnízdo bylo poblíž dálnice. Přírodovědci se shodují, že zřejmě ve Španělsku se dostala sršní královna pod plachtu vozu a třeba při brzdění mohla vylétnout.

Invazivní druhy se šíří právě podél dálnic a kolejí. Sršeň asijská se dostala do Evropy před dvaceti lety, konkrétně se objevila ve Francii se zásilkou zboží z východní Asie. Ochránci další hnízda zatím neobjevili. Pravděpodobnost, že je jen jedno, je velká.

Hnízdo bylo potřeba rychle zlikvidovat, aby se zabránilo šíření a trvalému usazení této sršně. Právě podcenění situace v prvních letech výskytu vedlo k tomu, že se zabydlela hlavně v Portugalsku, Španělsku, Francii a Belgii.

Je proto důležité, aby lidé hlásili podezření na její výskyt Agentuře ochrany přírody a krajiny, která zajistí likvidaci hnízd. Je také dobré poslat fotografie a přesný popis hmyzu. Sršeň asijská je o něco menší než sršeň obecná, která je u nás běžná. Je také tmavší a má žlutě zabarvené konce nohou. Hnízda mají kolovitý až hruškovitý tvar a vchod z boku.

