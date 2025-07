Starček úzkolistý vyhlásila Česká botanická společnost rostlinou roku 2025. Umí být nebezpečný

Starček úzkolistý k nám přicestoval z Afriky spolu s ovčí vlnou. Botanik a přírodovědec Michal Hejcman upozorňuje, že může být velmi nebezpečný. Jako krmivo může otrávit hospodářská zvířata a jeho toxin může proniknout i do medu. Praha 16:06 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starček úzkolistý k nám přicestoval z Afriky spolu s ovčí vlnou | Zdroj: Profimedia

„Spousta těchto druhů starčků obsahuje alkaloidy, dneska se šíří i na zemědělskou půdu, takže je možné, že se dostane do sena nebo do píce pro dobytek a potom způsobuje otravy. A docela velký problém se dneska řeší s medem, protože je to zároveň medonosná rostlina, a tyto alkaloidy se dostávají i do medu, pak může poškozovat i draví lidí,“ vysvětluje Michal Hejcman.

Starček úzkolistý vyhlásila Česká botanická společnost rostlinou roku 2025

„Je to druh, který se neuvěřitelně rychle šíří v poslední době. Poprvé byl v Evropě zaznamenán v 19. století, v Čechách byl poprvé zaznamenán v roce 1996, a to v Děčíně,“ pokračuje.

„Tento druh snese velmi stresové podmínky, vydrží sucho i solení. Z toho důvodu se vyskytuje třena kolem dálnic. Když člověk jede z Ústí do Prahy, kvete tam něco žlutého, většinou od konce května až do mrazů, tak je to starček úzkolistý,“ dodává Hejcman.

Podobně si starček úzkolistý podle Michala Hejcmana oblíbil i štěrkové náspy železnic.