Šťastný rok pro jablka. Letošní úrodu zlepšil i teplý a slunečný konec léta, shodují se čeští ovocnáři

V Česku začala sklizeň podzimních odrůd jablek. Většina pěstitelů si úrodu pochvaluje. Jablka jsou velká a je jich dostatek. Někteří z nich je proto budou prodávat levněji.

Letošní sklizeň jablek

Dobrou úrodu jablek hlásí podle předsedy Ovocnářské unie většina ovocnářů v republice (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

„Letos máme úrodu nad průměrem posledních pěti let,“ říká Jaroslav Muška, ředitel Zemcheby Chelčice na Strakonicku. Na začátku sklizně vytřídí zhruba 15 tun jablek denně. 

Radost je dvojnásobná nejen proto, že loni většina úrody zmrzla. Jablka jsou navíc dostatečně veliká. To jejich kvalitu dělá podle Mušky opravdu výjimečnou. Přispěl k ní i konec léta, který byl teplý a slunečný. 

Dobrou úrodu jablek hlásí podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka většina ovocnářů v republice. „Čeští ovocnáři letos předpokládají sklizeň jablek zhruba ve výši 110 000 tun.“

Nad průměrem se ale bude sklizeň pohybovat jen mírně - zhruba o osm až deset procent. 

Většina pěstitelů avizovala, že proti loňsku ceny při prodeji konečnému spotřebiteli na svých farmách sníží. Zemcheba Chelčice ale letos jablka zlevňovat neplánuje. „Všechny náklady jenom stoupají a není možné jít pod nákladovou cenu,“ vysvětluje Muška. 

Sklizeň jablek potrvá až do konce října. 

