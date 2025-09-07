Stav vody v Plumlovské přehradě se částečně zlepšil, zjistili hygienici. Na koupání ale stále vhodná není

Voda v Plumlovské přehradě, kde hygienici na začátku srpna kvůli přemnoženým sinicím zakázali koupání, se mírně zlepšila. Z pětistupňové škály klesla její jakost na čtvrtý stupeň. Přesto trvá riziko zdravotních problémů. Na štěrkopískových jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce se lze bez obav koupat i po prázdninách. Hygienici vzorky odebrali v současné koupací sezoně naposledy, sdělila mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.

Plumlov (Olomoucko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Betonová cesta k molu prostějovského jachetního klubu. Celý zelený břeh býval pod vodou

Stav vody v Plumlovské přehradě se částečně zlepšil | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„U vody ve vodní nádrži Plumlov došlo od posledního odběru ke zlepšení, nicméně laboratorní analýza odebraného vzorku ukázala, že je voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ popsala mluvčí hygieniků.

Extrémní koncentrace sinic. Povodí Moravy varuje před kvalitou vody v Dyji a v nádrži Nové Mlýny

Číst článek

„Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem,“ dodala.

Naopak podle vzorků ze všech odběrných míst na štěrkopískových jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce je voda dál vhodná ke koupání a drží se na stupni jedna. „Znamená to, že je voda nezávadná, s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ vysvětlila mluvčí.

Hygienici kvalitu vody v Plumlově i na Poděbradech měřili od poloviny května. Na Plumlově se začala horšit před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání.

V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně, protože do ní přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme