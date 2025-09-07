Stav vody v Plumlovské přehradě se částečně zlepšil, zjistili hygienici. Na koupání ale stále vhodná není
Voda v Plumlovské přehradě, kde hygienici na začátku srpna kvůli přemnoženým sinicím zakázali koupání, se mírně zlepšila. Z pětistupňové škály klesla její jakost na čtvrtý stupeň. Přesto trvá riziko zdravotních problémů. Na štěrkopískových jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce se lze bez obav koupat i po prázdninách. Hygienici vzorky odebrali v současné koupací sezoně naposledy, sdělila mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
„U vody ve vodní nádrži Plumlov došlo od posledního odběru ke zlepšení, nicméně laboratorní analýza odebraného vzorku ukázala, že je voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ popsala mluvčí hygieniků.
Extrémní koncentrace sinic. Povodí Moravy varuje před kvalitou vody v Dyji a v nádrži Nové Mlýny
Číst článek
„Koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem,“ dodala.
Naopak podle vzorků ze všech odběrných míst na štěrkopískových jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce je voda dál vhodná ke koupání a drží se na stupni jedna. „Znamená to, že je voda nezávadná, s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ vysvětlila mluvčí.
Hygienici kvalitu vody v Plumlově i na Poděbradech měřili od poloviny května. Na Plumlově se začala horšit před začátkem prázdnin, od 4. srpna byl vyhlášen zákaz koupání.
V Plumlovské přehradě jsou s vodou problémy každoročně, protože do ní přes preventivní opatření a budování čistíren odpadních vod v okolních obcích stále přitéká znečištěná voda s fosforem. Kvalita vody v přehradě se proto uprostřed léta zhoršuje.