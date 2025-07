Štěkající jelínci, kteří rádi plavou. Invazní, ale ohrožené muntžaky malé začala chovat Zoo Hluboká

Stádo muntžaků malých je nejnovějším přírůstkem Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Jedná se o malé asijské jelínky, kteří pocházejí z jihovýchodní Číny a Tchaj-wanu. Tři samičky a jeden samec si na sebe postupně zvykají. Někdy se to neobejde bez zranění. Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) 23:46 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zoo Hluboká začala chovat muntžaky malé (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Támhle u plotu leží jedna holka, druhá se nám teď krásně zvedla ze svého úkrytu za křovím. Samec je zřejmě ve stáji a požírá tam granule nebo seno. A ze čtvrté holky vidíme akorát zadek, protože je z poloviny schovaná ve stáji,“ ukazuje stádo muntžaků malých v Zoo Hluboká zooložka Markéta Jariabková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muntžaky malé si v Zoo Hluboká prohlédla Jitka Cibulová Vokatá

Výběh simuluje přirozené prostředí. „Muntžaci obývají jak subtropické lesy, tak otevřenější krajiny. My jsme jim tady vysázeli několik keříků, aby se měli kam schovat. Ty nám úspěšně okousali, ale to nevadí. Zároveň jsme jim umožnili přístup k vodě, protože jsou to jelínci, kteří velice rádi plavou,“ popisuje zooložka.

Muntžak malý má přezdívku štěkající jelínek. Samci totiž při obraně nebo vyrušení vydávají ostré zvuky, které připomínají štěkot psa.

Muntžak malý v Zoo Hluboká | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Muntžak malý v Zoo Hluboká | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Stádo v Zoo Hluboká je čtyřčlenné, zvířata přicestovala z několika míst. „Sameček ze zoologické zahrady Na Hrádečku a samice z Plzně jsou roční zvířata. Dvě samičky z Holandska jsou osmileté. Muntžaky malé jsme si pořídili kvůli jejich ohroženosti, protože i když jsou pro Evropu invazním druhem, v jejich domovině počty neustále klesají, ať už kvůli lovu nebo úbytku přirozeného prostředí,“ dodává zooložka.

Návštěvníci zoo mohou být nyní překvapeni tím, že jedna ze samiček má na těle zvláštní zelené skvrny. „Byla napadena ostatními jedinci v tom stádečku a měla poranění, tak jsme jí to pro jistotu ošetřili antibiotickým sprejem,“ vysvětluje veterinář Emanuel Krejcar.

Takové chování je podle něj mezi těmito zvířaty běžné i ve volné přírodě. „Vznikla tady nová skupina, tak to bude asi častější, oni se budou muset poznat. Samci mají poměrně dlouhé špičáky a paznehty ostré jako nože, těmi způsobují zranění,“ doplňuje.

Zoo Hluboká má chov muntžaků malých povolený. Pokud se páření povede, poputují zvířata do jiných zoologických zahrad.

Muntžak malý v Zoo Hluboká | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas