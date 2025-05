Sto tisíc Čechů se věnuje myslivosti. Lidé pak vnímají přírodu jinak, tvrdí lesník Pochobradský

Strážců lesa s povolením zabíjet je v Česku na 100 tisíc, polovina z nich organizovaná v mysliveckých jednotách. „Tito lidé se po chvilce výkonu práva myslivosti úplně změnili a vnímají přírodu jinak. Začínají se starat, začínají vnímat,“ přibližuje stav současné myslivosti v Čechách lesník Miloš Pochobradský. „Pytláctví je spíš úchylka, úchylka něco někde střelit a nebýt u toho chycen,“ tvrdí. Host Lucie Výborné Praha 22:50 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesník Miloš Pochobradský, ředitel České lesnické akademie Trutnov | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Já vnímám les spíš jako plíce planety a vím, jak špatné je to všude jinde. Jak se v některých částech světa kácí, ať už se jedná o určité části Sibiře nebo o Amazonii, a jak ubývá zeleně.

O to víc by v kontextu mělo vyjít najevo, že se v Evropě o lesy staráme už stovky let. Tenkrát bylo potřeba dříví. Najednou člověk v Evropě zjistil, že to všechno vykácel a najednou nebylo nic. Tady to bylo také oholené. Jenže ten člověk si řekl, že tady chce žít, a tak se musí o lesy starat, aby mu pravidelně dříví dávaly. Proto vznikla pozice lesníka.

Lesník dostal za úkol od vlastníka – a tak je to dodneška – vyprodukovat, co vlastník od lesa chce. Někdy je to dříví, někdy rekreační činnost. Tady jsme v místě, kde jsou lesy ochranné. Tady nad přehradou lesy slouží tomu, aby přívalové deště nesplavovaly zeminu do přehrady. Vlastník lesa chce, aby tady byl kvalitní, zdravý les, protože když nebude zdravý a bude suchý, tak všechna hlína vlétne dolů. Musíme ten les udržovat, i když se vám zdá přirozený, až pralesní, je to z poměrně slušné části prací lesníka, aby les fungoval.

Jaký byl ze začátku lesníkův úděl?

Bylo to tak padesát na padesát. Měl pěstovat lesy, aby byl dostatek dříví, a z 50 % bránil lesy před zloději. Takže chodil s flintou hlavně ne proto, že lovil zvěř, ale bránil lesy. Tenkrát to byl policajt v lese. Můžete to vidět u rakouských, respektive italských myslivců: to je pořád policie, ale dnes tam chrání paradoxně přírodu. Jsou to ochránci přírody, ale jmenují se myslivci.

Současná myslivost

Krade se v českém lese?

Krade se asi všude. Krade se všude, nicméně to u nás není nic zásadního, myslím si. Co je to krádež? Máme lesní zákon a ten nám specifikuje porušení zákona o lesích, co vůbec můžete v lese sbírat. Ale i my lesníci se na to můžeme nějak dívat.

Tady kolem Slapů je spousta kempů a chatiček. Nám nevadí, když si lidé z lesa někdy odnesou něco na oheň, ale když si odsud odnesete tamtu silnější kládu, tak už tady kradete. To si mnozí neuvědomují. Ale zase říkám, my se na to všichni díváme tak, že nejde o porušování toho zákona, že to není taková krádež. Bereme to tak, že někdo občas čistí les.

Pytlačí se?

Když se potkám s pytláctvím, řekl bych, že je to spíš úchylka, než že si někdo chce ulovit kus masa do mrazáku. Úchylka něco někde střelit a nebýt u toho chycen.

Pardon, to je bizarní. Ale děje se to.

Já nechci jmenovat, ale jsou případy, kdy vysoko postaveného bohatého člověka policie chytí, jak jezdí v noci po loukách a střílí ze svého luxusního bouráku ve dvě ráno s nejluxusnější flintou. Přitom tento člověk by si mohl pronajmout za pár korun svoji vlastní honitbu a dělat to tam, ale asi ho láká to, že by ho mohl někdo chytit.

Mně to připomíná film Svéráz národního lovu, ale přijde mi, že k Čechům to úplně nepatří. Takže evidentně se to děje i tady?

Jsou to jednotky případů, ale setkal jsem se spíš s tímto druhem pytláctví, než s nějakým masivním najížděním lovců.

Kolik Čechů se dnes asi tak věnuje myslivosti?

Je to asi 100 tisíc – přibližně půlka organizovaná v nějaké myslivecké jednotě. V posledních letech se zájem zvedá, ale řekl bych, že je to spíš zájmová skupina. Říkám, že některé lidi přestal bavit golf a začínají dělat myslivost.

V myslivosti je asi přeci jenom víc smyslu než v golfu, ne?

Rozhodně. Omlouvám se všem golfistům, protože to je krásná věc, ale říkám, že opravdu vyměnili hole za flinty. Mám strašně velkou radost, že se tito lidé po chvilce výkonu práva myslivosti úplně změnili. Vnímají přírodu jinak a začínají se opravdu starat, začínají vnímat, jestli jsou počty zvěře správně.

O myslivcích se také říkají všemožná klišé. Hajný, lesa pán, to už jsme probrali. Ale myslivecké bály a následné střílení po všem, co se hne, to je taky klišé?

To už tak není. Jsou to příběhy v televizi, kterým se dnes smějeme i my. Vidíme krásnou komedii o myslivcích a všichni se smějeme, jestli se šípkovou, nebo se zelím a to klišé používáme.

Ale doby, kdy se na honech pilo, jsou dávno pryč. Policie dnes – a je to velmi dobře – kontroluje velkou část lovů: přijedou, zkontrolují hlavně zbraně, kontrolují zbrojní průkazy, kontrolují oprávnění myslivců a samozřejmě, jako kontrolují kohokoli v autě, jestli nepožil alkohol, kontrolují i myslivce. Je dobré se na statistiky podívat. Myslivců v uvozovkách lapených s alkoholem je absolutní minimum: v jednotkách, možná ani nevím, jestli takové případy jsou.

Co čeká absolventy střední lesnické školy v Trutnově, jejímž je Miloš Pochobradský ředitelem? Poslechněte si celý rozhovor výše.