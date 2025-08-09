Stovky dobrovolníků po celé republice pomáhají přes léto odborníkům s kontrolou čapích hnízd
„Razíme praktickou cestu, nechat přírodě volnost co to jde. A opravdu zasahovat až v tom krajním případě,“ říká ornitolog Luděk Petrilák z České společnosti ornitologické. Život v čapím hnízdě sleduje třeba i pomocí nainstalované webkamery. Veřejnost pak o kondici čápů bílých informuje.
Starý harrachovský pivovar přímo v sousedství tamního zámku, přes náměstíčko kostel svatého Vavřince. „Čápi se nám tu uhnízdili na komíně pivovaru, to je úžasné,“ říká historik Jan Luštinec.
A kolemjdoucí s hlavami obrácenými k nebi ptáky pozorují. Tam nahoře musí být krásné bydlení. „Určitě. V roce 2015 se mi podařilo v rámci rekonstrukce komína přesvědčit tehdejší vedení města, abychom tam tu podložku pro hnízdo mohli instalovat. V roce 2021 nám ji pak odfoukla vichřice. Tak jsme potom hnízdo znovu vystavěli a upletli. Hlavně je už lépe zatížené, protože je pravidelně obývané,“ říká ornitolog Luděk Petrilák z České společnosti ornitologické.
Společně pozorujeme čapí rodinu na pivovarském komíně v Jilemnici. Město vybudovalo už před časem na pivovarském komínu umělé čapí hnízdo. Usadila se v něm ptačí rodina čápa bílého a její život sledují nejen obyvatelé města, ale opět také Česká společnost ornitologická.
„Letos tam čápi podruhé úspěšně zahnízdili. Ačkoliv letošní rok je trošičku smutný v tom, že nám jeden z těch čápů zahynul na elektrickém vedení. Máme v hnízdě ale tři mláďata a samice je úspěšně odchovala sama,“ vypráví ornitolog.
„Reakce veřejnosti samozřejmě hned byla, že byl požadován nějaký zásah. Adopce a stažení mláďat z hnízda, nějak jim pomoci. My ale razíme praktickou cestu, nechat přírodě volnost co to jde. A opravdu zasahovat až v tom krajním případě. Jak se ukazuje, tak ten postup byl správný. Čápata se mají k světu, už se začínají rozletovat,“ chválí si Petrilák.
Pomáhá i web kamera
Vysoké nohy se proti nebi krásně rýsují. Luděk Petrilák se byl podívat nahoru do hnízda. „Byli jsme tam s kolegou ptáky okroužkovat. Zkontrolovali jsme jejich kondici, abychom i veřejnosti mohli dát zprávu,“ vysvětluje.
Luděk Petrilák lezl na pivovarský komín. „My jsme ale měli na pomoc vysokozdvižnou plošinu, takže to bylo jednodušší. Zjistili jsme, že čápi situaci zvládli skvěle, čápice mláďata bezvadně ukrmila. Teď jen musíme počkat, až úspěšně opustí komín a budou se někde toulat po okolí. Máme možnost to sledovat i prostřednictvím web kamery,“ popisuje.
„Což je krásný přídavek k tomu, jak do života čápů proniknout,“ dodává Luděk Petrilák z České společnosti ornitologické.
Tak tedy všímejte si čapích hnízd, když budete v létě cestovat po Čechách, Moravě i Slezsku. Česká společnost ornitologická se těší na vaše zprávy. „Určitě, každý záznam se počítá.“