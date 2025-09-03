Strážci Národního parku České Švýcarsko letos likvidovali víc než dvě stovky nepovolených ohnišť
Neukáznění turisté i přes přísný zákaz dál rozdělávají ohně v přírodě Českého Švýcarska. Strážci národního parku i sousední chráněné krajinné oblasti Labské pískovce během letošní turistické sezony museli zlikvidovat už víc než dvě stovky nepovolených ohnišť. A nacházeli je i v období, kdy navíc platil zvýšený stupeň požárního rizika.
V Jetřichovicích prší, podle strážců parku to ale neznamená, že problematika s ohni je uzavřená. „Ano, počasí, které teď přišlo, nám vlastně velmi pomohlo,“ říká strážce parku Miroslav Rybář s tím, že před dvěma týdny mělo CHKO Labské Pískovce i Národní park České Švýcarsko celkem 204 zlikvidovaných ohnišť.
Podle Rybáře je ale jenom otázka času, kdy se nějaké ohniště vymkne kontrole. „U nás ta pískovcová krajina taky mate tím, že sice tady jeden den může pršet, ale jakmile je pak další 2 nebo 3 dny teplo, větrno, sluníčko, tak ta krajina velmi rychle vysychá,“ vysvětluje pro Český rozhlas Sever Rybář.
On i jeho kolegové našli a zlikvidovali několik ohnišť také o uplynulém víkendu. „Já jsem hned poslední našel tuhle nedělní službu a kolega, který byl o víkendu ve službě, tak našel dalších třeba sedm ohnišť jenom za sobotu,“ varuje Rybář, podle kterého zakazuje rozdělávat oheň v jakémkoliv lese, anebo 50 metrů od něj i lesní zákon.
"Lidi jsou často překvapení. Já jako strážce získávám odpovědi, to jsme nevěděli a já už na to trošku s takovou ironií odpovídám, ale ten zákaz platí od Marie Terezie,“ dodává Rybář s tím, že když někoho přistihne, je nekompromisní.
„Asi od toho velkého požáru už tady na ty laciné výmluvy prostě nehrajeme. Na rovinu říkám, že letos padlo už minimálně 11 pokut za čisté táboření a oheň, a výjimkou nejsou desetitisícové pokuty,“ uzavírá strážce Miroslav Rybář.
Evidence ohnišť od letoška
Správa Národního parku České Švýcarsko od letošního roku začala vést evidenci nalezených nelegálních ohnišť.
„Každoročně jsme jich likvidovali jednoduše mnoho, nedokážeme říct přesně kolik a letos nás to začalo trošku zajímat. Ještě před nějakou dobou jsme byli u čísla 204 za tuto sezónu a mezitím už zase několik, možná i nižších desítek ohnišť přibylo,“ vysvětluje důvody mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
Strážci parku se shodují na tom, že ohnišť v přírodě přibylo s proznačením dálkových tras, například Stezky Českem. Na místě mohou neukázněným turistům uložit až desetitisícovou pokutu.