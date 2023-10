Stojí sama uprostřed pole zhruba 110 let. Stromem roku je větrem ošlehaná hrušeň z Mrákotína

Stromem roku 2023 se stala hrušeň v širém poli u Mrákotína na Chrudimsku. Anketu pravidelně pořádá Nadace Partnerství a o vítězi rozhoduje veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Do takzvaného superfinále se probojovalo pět stromů, a nejvíc hlasů dostala právě mrákotínská větrem ošlehaná hruška. Chrudim 22:46 25. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mrákotínská hrušeň stojí osamoceně v poli | Foto: Tomáš Kalous | Zdroj: Strom roku

Hruška získala 6 433 hlasů z celkových 28 250 a stala se již třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Vloni zvítězila rovněž hrušeň z Příbramska, před třemi lety zase jabloň.

Hrušeň v širém poli u Mrákotína není žádný vysoký, košatý a už vůbec ne symetrický strom. Z koruny vybočuje silná větev, takže má tvar takového obráceného „L“, ale podle nezávislé starostky Ludmily Vackové je hrušeň zajímavá právě svým tvarem. A pak také tím, že uprostřed pole dokázala přežít celé 20. století.

Přežila meliorace

„Zažila meliorace, kolektivizaci, kolem byla pastvina, pásly se tam i krávy, takže se o ni možná i drbaly. Hospodaří tam družstvo vlastníků Mrákotín, tak kolem ní jezdí velké stroje a je vystavena drsným povětrnostním podmínkám.“

Mrákotínská hrušeň soutěží v anketě Strom roku | Foto: Tomáš Kalous | Zdroj: Strom roku

Že se hrušeň z Mrákotína probojovala až do superfinále soutěže Strom roku, aktivizovalo nejen samotný Mrákotín, ale i okolní obce. „Hlasoval jsem v prvním i v druhém kole,“ říká pan Petr, který prodává v místním zemědělském družstvu a pochází z Prosetína. Podle něj pro strom hlasovalo hodně místních lidí i těch z okolí.

Bude i Čechomor?

Podle starostky Ludmily Vackové je pro vesnici velkou událostí už to, že se strom do nejužšího finále probojoval. Už mají i vymyšlené, co dál. „Máme v hlavě, že bychom pozvali Čechomor, aby nám zazpíval Stojí hruška v širém poli.“

Podle místních je hrušeň stará minimálně 110 let. Teď se navíc dočká i odborného ošetření od arboristů.