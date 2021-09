Stromem roku je Zpívající lípu. ‚Příběh je jedním z důležitějších momentů,‘ říká koordinátorka soutěže

Proč myslíte, že se stromem roku stala právě lípa z obce Telecí. Čím lidi, kteří v anketě hlasovali, nejvíc zaujala?

Ze začátku asi svým příběhem. Pak svojí majestátností a krásou. Ale tahle lípa přitahuje pozornost už desetiletí, nebo století. Sedával pod ní Alois Jirásek, Tereza Nováková nebo Bohuslav Martinů. Ale to proč získala první cenu, je určitě neskutečná energie nominujícího týmu, která se přenesla na lidi ze širokého okolí. Uspořádali spoustu akcí a dokázali vytvořit podporu té lípě takhle silnou.

A víte, proč se jí říká zpívající nebo také Lukasova lípa?

Určitě. To je součást příběhu, který je jedním z důležitých momentů při výběru stromů do finále – že za ním stojí silný příběh a silná komunita lidí, kteří ho mají rádi. Ten příběh říká, že na konci 17. století se v dutině lípy ukrýval místní hospodář, který tam přepisoval zakázané žalmy, prozpěvoval si hodně nahlas, protože sám byl hluchý a znělo to, jako kdyby zpíval ten strom, protože on nebyl vidět

Kdo vlastně nejoblíbenější strom roku vybíral? Byli to jen lidé, kteří v anketě hlasovali?

Na začátku je to odborná porota, která vybere 12 finalistů. Ale potom už je to čistě na lidech, kteří mohou být odkudkoliv. Hlasují prostřednictvím DMS nebo portálu darujme. Tím zároveň přispívají na další péči a sázení stromů.

Které další stromy v anketě letos bodovaly?

Zpívající lípa získala skoro 2700 hlasů, o tisícovku míň potom na druhém místě Dubisko valašisko tvrdé z obce Kozlovice a zase téměř o tisícovku méně měl brněnský strom a to smrk ztepilý.

Anketa letos vynesla skoro čtvrt milionu korun – hlasování je totiž pro lidi zpoplatněné. Jak s penězi naložíte?

My ty peníze vezmeme a vložíme je do uzavřeného grantu, který slouží pro finalisty letošní ankety a také „stromy hrdiny“ – to jsou stromy, které jsou nějakým způsobem bezprostředně ohrožené buď zdravotním stavem, nebo lidskou činností. A tyto stromy si budou moci zažádat o finance buďto na výsadby v lokalitách jejich stromů nebo na odborné ošetření.