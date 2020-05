Nejhorší za 500 let. V Česku trpí suchem 80 procent území, deště pomohly jen povrchové vrstvě

Téměř 80 procent území Česka je zasaženo zemědělským suchem. Situaci mírně zlepšily deště, které republiku zasáhly v závěru minulého týdne, avšak pouze v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. Situace by se měla mírně zhoršovat, citelné zlepšení by mohlo nastat po 10. květnu, kdy předpovědní modely očekávají vydatné deště, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnili vědci na portálu InterSucho. Předpovědi na více dnů však trpí větší mírou nejistoty.

