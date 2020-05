Šéf Povodí Vltavy: Podařilo se nám naplnit nádrže. Odpouštíme jen minimum kvůli suchému létu

Hladina Vltavy v hlavním městě je stále pod dlouhodobým normálem. Vyplývá to z aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě minulý týden byl průtok na historickém minimu, teď se situace mírně zlepšila. Méně vody, než je obvyklé, ukazuje také měřicí stanice Březí. Tam je průtok oproti běžnému stavu zhruba poloviční. Jak ale řekl Radiožurnálu ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, přehrady jsou plné a odpouštějí z nich jen minimum. Praha 10:34 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slapy | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Je teď dostatek vody ve všech vodních nádržích na Vltavě?

Ve všech vodních nádržích na Vltavě je dostatek vody. Musím říct, že se nám je podařilo naplnit téměř celé, a to bez ohledu na to, že zásoba vody ve sněhu v letošní zimě byla až patnáctkrát nižší, než byla například ta předešlá. Bylo to dáno zejména tím, že se nám podařilo v nádržích zachytit to málo, co roztálo, a potom zejména srážky, které byly v průběhu měsíce února.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Vojtěcha Tomáška s ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou

Přestože jsou nádrže plné, tak minulý týden byla Vltava v Praze na historickém minimu. Chystáte se proto podstav na některých místech z nádrží regulovat, aby dopady nebyly tak drastické, jako třeba teď v Praze?

Situace v Praze v minulém týdnu, kdy teklo 41 metrů krychlových za sekundu a je obdobná i v současných dnech, je právě dána tím, že už používáme regulaci na vodních nádržích, zejména teď budu hovořit o nádržích vltavské kaskády, a to z jednoho prostého důvodu.

S ohledem na hydrologický výhled na letošní rok, kdy veškeré indicie směřují k tomu, že to bude opět suchý rok, tak z vltavské kaskády odpouštíme takzvaný minimální zůstatkový průtok, který činí v dané chvíli 35 metrů krychlových za sekundu. To, co protéká Prahou, tak se k tomu přidává ještě přítok Berounky, Sázavy, Kocáby a dalších menších potůčků, a to je to, co nám průtok v Praze tvoří.

Stav českých toků podle Českého hydrometeorologického ústavu | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Děláme to z jednoho prostého důvodu, abychom tento minimální zůstatkový průtok, který je stanoven na dolní tok Vltavy, dokázali potom v období sucha zadržet nebo naplňovat co nejdelší možnou dobu. Má to svůj význam, protože na ten průtok jsou navázány odběry vody z Vltavy, jsou na to navázány hladiny podzemních vod v nivách, je na to navázáno vypouštění vyčištění odpadních vod a jejich nařeďování v toku a je to průtok, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém.

Podmínky výrazného až extrémního sucha. V Česku je neobvykle nízká vlhkost půdy, ukazují satelitní data Číst článek

Čili právě z předzvěstí toho, že očekáváme rok suchý, se snažíme ve vodních nádržích vodu akumulovat tak, abychom mohli využít toho jejího nejvyššího potencionálu a toho hlavního účelu, že potom v období sucha dokážeme průtoky nadlepšovat tak, aby mohly být zajištěny veškeré funkce, o kterých jsem hovořil.

Bude letos v létě vody dost?

Jestliže hospodaříme už v podstatě od začátku roku tímto způsobem, tak na vodních tocích, kde jsou přehrady, vodní nádrže, tak tam bychom s tím měli vystačit. Samozřejmě půjdeme-li potom na vodní toky, kde žádné přehrady a vodní nádrže nejsou, tak tam se dá předpokládat, že průtoky budou opravdu extrémně nízké, a jdeme-li potom do nějakých menších vodních toků, tak se bude určitě stávat, že mohou zase zcela vyschnout tak, jako tomu bylo v roce 2018 a v roce 2015.

Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy | Foto: Povodí Vltavy, s.p.

Vltavská kaskáda reguluje i hladinu vody v době sucha. Je to její primární význam?

Je to její primární význam. Vltavská kaskáda nebo nádrže vltavské kaskády jsou takzvané víceúčelové vodní nádrže a jejich primární význam je právě vylepšování průtoků v období sucha. Potom má další významy, kdy částečným způsobem přispívá k ochraně před povodněmi. To je dáno tím, že na vodním díle Lipno, což je první dílo vltavské kaskády, a na vodním díle Orlík jsou vymezené takzvané retenční prostory, což jsou prostory, které jsou vždy zcela prázdné a slouží k tomu, že se v nich zachytávají povodňové průtoky.