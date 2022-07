Nejextrémnější stupně sucha zasáhnou téměř třetinu Česka. Ovlivní i zemědělství

Česko v posledním týdnu zasáhla vlna veder – a tropické teploty v kombinaci s minimem srážek začaly znovu prohlubovat sucho. To se podle portálu Intersucho rozšíří ve dvou nejextrémnějších stupních téměř na třetinu území. Praha 13:45 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současná vlna sucha se podepisuje i za zemědělství (ilustrační foto) | Foto: Pavel Polák | Zdroj: Český rozhlas

Sucho v Česku v dalších deseti dnech zintenzivní a taky se rozšíří na větší část území. Situace je obecně nejhorší na Moravě a na západě Čech. Naopak třeba v jižních a ve středních Čechách je vody v půdě dost díky vydatným dešťům na začátku měsíce. Sucho se ale rozšíří v dalších deseti dnech i tam.

„V příštích dnech nás zasáhnou srážky, ale opět nebudou dost významné na to, aby prohlubování sucha zvrátily. Teploty sice po tom pondělním tropickém dni poklesnou, ale sucho se bude prohlubovat, rozšiřovat a pomalu zasáhne i tyto dva regiony,“ vysvětluje Petr Skalák z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Horko ničí kukuřici i vinice

Současná vlna sucha se přitom podepisuje i na zemědělství. Podle Petra Hlavinky, který se v rámci portálu Intersucho zabývá dopady sucha na zemědělství, sice situace není tak dramatická jako v předchozích letech, ale může se rychle zhoršit.

Nejvíc zasažené jsou přitom plodiny, které by teď měly vegetovat – například kukuřice nebo cukrová řepa. Současná vlna horka ničí třeba i vinice na jižní Moravě.

„Mladé porosty velmi trpí a samozřejmě nám už ve velkém odchází. Na druhou stranu je třeba podotknout, že z hlediska těch starších keřů je svým způsobem ještě čas. My nezbytně budeme potřebovat vodu v srpnu. Pokud by se nedostavila ani tam, tak by se to potom promítlo do výnosu,“ říká prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Naopak třeba u obilí nebo řepky je sucho v těchto dnech dokonce prospěšné. Právě teď totiž probíhá jejich sklizeň. Té sucho pomáhá a pozitivní vliv má i na kvalitu úrody.