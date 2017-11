Sumaterský, bornejský a nově také tapanulijský orangutan. Vědci po 100 letech objevili další druh lidoopa

Vědci na ostrově Sumatra objevili nový druh lidoopa. Tým z curyšské a liverpoolské univerzity svou studii zveřejnil v časopise Current Biology. Takzvaných tapanulijských orangutanů je asi osm set a jsou tak jedním z nejohroženějších zvířecích druhů na světě. Curych / Liverpool 8:22 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový druh orangutana - tapanulijský orangutan | Foto: AFP foto / Sumatran Orangutan Conservation Programme | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na indonéských ostrovech byly doteď známé dva druhy orangutanů - sumaterský a bornejský. Nově objevený tapanulijský orangutan se vyznačuje hnědočervenou srstí, která je o něco světlejší než u orangutana bornejského. Srst dospělých jedinců je o něco řidší, než je tomu u jiných druhů. Tapanulijský orangutan se liší i tvarem lebky, i když jen v drobnějších detailech.

'Fotit vymírající živočišné druhy je pochmurná kocovina.' Joel Sartore je chce zachytit všechny Číst článek

Klany těchto orangutanů se pohybují v horských lesích na severní polovině Sumatry. Konkrétně v lokalitě Batang Toru, která má asi tisíc kilometrů čtverečních.

Vědci si tamních orangutanů poprvé všimli v roce 1997, teprve teď ale prokázali, že jde o zcela nový druh. Členem výzkumného týmu byl německý vědec Michael Krützen. Ten rádiu ARD řekl, že se geny těchto opic neshodují ani s jedním ze dvou doteď známých druhů indonéských.

„Analýzami DNA jsme dokázali, že objevená populace je opravdu specifická. Jsou to přímí potomci prvních orangutanů, kteří se z jihovýchodní Asie přesunuli na indonéské ostrovy,“ citoval Michaela Krützena Radiožurnál. Do výzkumu se celkem zapojilo na čtyřicet vědců a jde o první objev nového druhu lidoopa za posledních skoro sto let.

Vichřice přerušila migraci ptáků do teplých krajů, zůstali na Slovensku Číst článek

Už teď je ale jasné, že jde zároveň o jeden z nejohroženějších zvířecích druhů na světě. Podle Michaela Krützena ohrožuje nově nalezené orangutany hlavně lidská činnost.

„Největší problém představuje už jen lokalita, kde se druh vyskytuje. Deštné pralesy postupně mizí kvůli zakládání palmových plantáží. V oblasti se navíc budou stavět přehrady, protože Sumatra nemá dostatek elektřiny,“ vysvětlil Krützen.

Zastavit kácení lesů v Batang Toru se teď kromě ekologických aktivistů pokouší taky Světový fond na ochranu přírody. Podle organizace právě nález tapanulijského orangutana ukazuje, že zachování pralesů je pro svět důležité.