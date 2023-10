OBRAZEM: Otevřené dveře se staly hitem šumavského Pancíře. Nabízí výhledy do okolí

Dveře na vrch Pancíř umístil na podzim roku 2019 spolek We Love Šumava. „Kdysi jsem viděl na kopci v Jižní Americe podobná futra. Moc se mi to líbilo, měl jsem to pořád v hlavě. A jednoho dne mě napadlo, že bychom taková futra i s dveřmi mohli umístit někde na Šumavě,“ vypráví autor projektu Richard Brož.

Vybral si vrch Pancíř. „Jelikož Pancíř nemá svůj vrchol, není tady žádný kříž, jaký bývá na kopcích, rozhodli jsme se označit vrchol netradičně. Myslím, že se nám to povedlo. Je to taková symbolická brána Šumavy,“ těší ho.

Otevřené dveře ovšem nejsou na Pancíři po celý rok. „Před zimou dveře uklízíme a vracíme je sem opět na jaře. Jsou tu vždycky do konce roku. 31. prosince je zavřeme a symbolicky tak uzavřeme celý uplynulý rok. V zimě tady jezdí rolba, odklízí se sníh, tak by to bylo komplikované,“ popisuje Richard Brož.

Spolek We love Šumava se zapojuje do života v okolí i jinak.

„Snažíme se pomáhat Šumavě a lidem žijícím na Šumavě. Tyto dveře mají svůj oficiální hashtag, tedy #otevrenedvere, a my jsme vymysleli, že když se lidé budou v těch dveřích fotit a budou umisťovat fotky s tímto označením na instagram, tak na konci roku fotky spočítáme a vynásobíme jejich počet nějakou částkou. Vždy před Vánoci pak uděláme někomu potřebnému radost,“ vysvětluje autor projektu.

Dveře na vrchol Pancíře umístil spolek We Love Šumava | Foto: Kateřina Dobrovolná | Zdroj: Český rozhlas

Výhledy z Pancíře nabízí i rozhledna, která tam stojí společně s horskou chatou od roku 1923. „Pod námi vidíme Hamerské údolí, dále vodní nádrž Nýrsko, Jezerní horu, pod kterou je schované Černé jezero. A vidět je třeba i vrch Ostrý,“ vyjmenovává Richard Brož.

Od května 2022 stojí na Pancíři také dřevěná socha Karla Paleczka, výrobce prvních českých dřevěných lyží.