Na Šumavě a v Bavorském lese přibylo tetřevů. Prospívá jim samovolná obnova přírody po orkánu Kyril

Na Šumavu a do Bavorského lesa se vrací tetřev hlušec. Omezení vstupu návštěvníků v některých lokalitách Šumavy a Bavorského lesa kvůli tetřevům se vyplatilo. Tetřeví populace se rozrostla a v současnosti žije na území Šumavy 605 těchto ohrožených ptáků. Prokázal to přeshraniční průzkum v průběhu posledních dvou let. Šumava 11:30 18. listopadu 2018

Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se ptákům daří díky místní krajině. „Je vidět, že po orkánu Kyril se zde tetřevům daří. Nechali jsme krajinu přirozenému vývoji, což někteří lidé kritizovali, ale tetřevům to vyhovuje,“ vysvětlil Českému rozhlasu Plzeň.

Ohroženému tetřevovi nejvíce prospívá klid a ohleduplnost turistů. „Tetřev je nejvíce citlivý v době toku a další náročné období je během vyvádění kuřat. V zimním období chce být tetřev co nejvíce v klidu. Je schopen si zvyknout na turistické a lyžařské trasy, ale pokud je neukáznění turisté několikrát za den opustí a tetřeva ruší, může dojít až k úhynu,“ varoval ornitolog Aleš Vondrka.

Klidových zón by mělo přibývat

Také v Bavorském lese měli tetřevi na mále, potvrdil to ředitel tamního národního parku Franz Leibl. „Před 25 lety byla populace tetřeva v Národním parku Bavorský les odhadována na pár jedinců a bylo podezření, že vymře, což se naštěstí nepotvrdilo,“ uvedl.

V Národním parku Bavorský les je 40 % klidových zón na ochranu tetřeva, v NP Šumava je to jen 13 %. To by se ale mělo změnit. „Určitě dojde k přeorganizování zón, některé zóny prvních tříd uvnitř parku otevřeme turistům, těžko přístupná místa, například pod Roklanem, necháme jako klidová pro tetřevy. Rozhodně nebudeme zbytečně rušit turistické trasy, naopak naším cílem je otevřít cestu na Modrý sloup,“ řekl Pavel Hubený s tím, že prioritou je ale ochrana tetřeva.