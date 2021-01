‚Doba domluv skončila.‘ Za vstup na ledovcová jezera na Šumavě rozdávají strážníci tisícové pokuty

Pětitisícové pokuty rozdali v sobotu strážci národního parku Šumava na ledovcových jezerech. Pokutovali neukázněné turisty, kteří porušovali pravidla platná v chráněných územích. Zpřísněnými kontrolami reaguje správa šumavského parku na situaci z přelomu roku, kdy se někteří lidé klouzali na zamrzlé hladině Čertova jezera nebo pózovali na zamrzlé Chalupské slati a fotky se pak šířily po internetu. Šumava 22:15 9. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vstup na zamrzlá ledovcová jezera je z důvodu bezpečnosti i ochrany přírody zakázán. ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šumavský strážce právě přistihl dvě mladé ženy, které vstoupily na zamrzlou hladinu Čertova jezera. Ve správním řízení by jim za vstup do chráněné oblasti hrozila pokuta až 100 tisíc korun, policista ale přestupek řeší na místě pokutou za pět a dva a půl tisíce korun. „Vážně jsme to nevěděly,“ říká jedna z dívek. „Je to tu vyšlapané.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Strážníci pokutovali návštěvníky na Šumavě. Bez povolení vstupovali na ledovcová jezera

Lidí na hladině jezera už tak od rána bylo mnohem víc. Zatímco strážníci vypisují pokuty, po hladině jdou další tři návštěvnice. „Chtěly jsme se tu jen občerstvit a jít dál, byly jsme jenom na kraji,“ říkají.

„Především tady ti lidé riskovali svůj život,“ objasňuje strážce Ivo Třaskalík, který je ve službě s kolegyní. Průměrná hloubka Čertova jezera je sedmnáct metrů, ale místy dosahuje až 38 metrů. Je podle něj možné, že by se led pod návštěvníky probořil.

„To hlavní, čeho se dopustili, je, že vstoupili do Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Mohou tu vadit živočichům, kteří mají nárok na svůj klid. Doba domluv skončila a pokuty jsme zvýšili,“ říká Třaskalík.

V pravidelných kontrolách budou šumavští strážníci pokračovat i v dalších dnech a týdnech.