Na Šumpersku se pohybuje rys z Polska. ‚Na člověka je zvyklý, do přírody se dostat neměl,‘ říká odborník

Volně žijící rys působí už přes měsíc škody zemědělcům v okolí Hanušovic na Šumpersku. Zvíře není plaché, pohybuje se i přímo v obcích. Rys do okolí Hanušovic s největší pravděpodobností přišel z Polska, kde ho zřejmě vypustili do přírody v rámci projektu návratu rysa do volné přírody. „" řekl Radiožurnálu odborník na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal. Hanušovice (Šumpersko) 14:56 12. června 2021

Vítě už něco konkrétnějšího o původu tohoto rysa? Jde o jedno ze zvířat, které v Polsku vypustili do volné přírody?

Je to tak. Rys má i telemetrický obojek a jeho trasa je přesně dokumentovaná - ze severozápadního Polska několik stovek kilometrů až na Hanušovicko.

Ano, skutečně. Vzdálenost je poměrně velká. Ani autoři projektu původně nepředpokládali, že by se rysi rozptýlili na tak velké vzdálenosti. Projekt tak nebyl ani konzultovaný s okolními státy. My tady v Česku nepodporujeme reintrodukce zvířat ze zajetí. Bohužel, v tomto případě se jedná o zvířata, která nejsou z volné přírody a jsou habituovaná na člověka. Zvíře se tedy nechová tak, jak se chovají divocí rysi tady v Česku.

Když jsem se díval na záběry z kamer, rys prochází okolo domů a a působí, že není plachý. To je tedy důsledek toho, že byl nějakou dobu v zajetí?

Ano, to zvíře nebylo nikdy ve volné přírodě. Původně pochází z Německa, autoři projektu ho koupili ze soukromého chovu a po velmi krátké době ho vypustili do volné přírody. Zvíře je na člověka zvyklé, je to svým způsobem ochočený rys. Chování je netypické a za dvacet let, co se zabýváme monitoringem rysů, jsme nikdy neměli hlášeno tolik přímých pozorování jako během posledního měsíce. Zprávy, že ho někdo pozoruje, chodí prakticky denně.

Může být rys nebezpečný pro člověka?

To si přímo nemyslíme, i když u ochočených zvířat nemůžeme vyloučit nic. Rys se pohybuje venku přes rok a spíš je to tak, že člověka zkrátka úplně ignoruje a nevěnuje mu jakoukoliv pozornost. Agresivní chování jsme nezaznamenali. Ale kdyby se někdo k němu cíleně přibližoval a chtěl ho nějakým způsobem odchytit, tak nebezpečný být může. To určitě nedoporučujeme, ale pokud si člověk rysa nevšímá, tak rys na člověka útočit nebude.

Plánování odchytu

Rys působí škody chovatelům. Co s ním teď bude? Měl by být odloven a vrácen do Polska?

To je věcí Agentury na ochrany přírody a krajiny České republiky, která je zodpovědná za chráněné druhy živočichů a za jejich managment. Co mám informace, zájem rysa odchytit je určitě z naší strany a záleží na další domluvě, jestli to udělají autoři projektu a výzkumníci z Polska, kteří přijedou a odchytí ho, nebo to uděláme my, zoologové nebo agentury ochrany přírody s veterinářem.

Rys se nechová normálně. Je to jako handicapované zvíře, které nemůže ve volné přírodě běžně fungovat. Je to nějaký mentální hendikep zvířete, které není vybavené na běžné fungování v přírodě a mělo by být odchyceno. Podle nás by měl být vrácen do Polska a chován do konce života v zajetí. Na život ve volné přírodě není zvíře připraveno. Když nebude dělat problémy tady, tak jinde.

V severozápadním Polsku vysadili až 50 rysů. Je pravděpodobné, že jich do Česka doputuje víc?

Skutečně počet zvířat byl velký, tolik jich nikdy v žádném projektu vypuštěno nebylo. Tohle už je v podstatě druhý rys, který se v Česku objevil - už loni v létě jsme zaznamenali jedno zvíře v Českém Švýcarsku, které bylo také poměrně málo plaché a od té doby nejsou o něm zprávy, telemetrický obojek mu nefunguje. Do budoucna se ale nedá vyloučit, že se tu objeví další ze zvířat. Ten projekt dále pokračuje a jsou poptáváni další rysové od německých, polských a českých chovatelů. Podle nás to není cesta, jak vracet rysa do volné přírody.

Máte teorii, proč dorazil rys právě na Šumpersko? Je to jenom náhoda?

Myslíme si, že je to náhoda. Zvířat je více, která se tak daleko rozptylovala. Některá skončila v Sasku, některá v Českém Švýcarsku. Tento rys šel přímo.