Supi byli posvátná zvířata, pověst jim zničila ‚fake news‘. Potřebují naši pomoc, popisuje ornitolog
Ornitolog Jan Hanel pracuje bezmála dvě desetiletí jako kurátor chovu ptáků v liberecké zoo. Už odmalička ho fascinovali dravci. „Je to důležitá skupina ptáků a přišlo mi, že jsou upozadění. Možná je to pozůstatek z minulosti, který souvisí i s úbytkem supů – že je to predátor, který lidem potravně konkuroval,“ přibližuje v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Na tuto sobotu připadl mezinárodní den povědomí o supech a kondorech.
Žili někdy supi i u nás?
Teď už tady nežijí dlouho, ale četl jsem nějaké články, že v minulosti tu dokonce i zahnízdili supi hnědí někde u Hradce Králové. V té době ještě neprobíhal asi úplně ornitologický průzkum, nicméně záznamy o supech jsou.
Jsou záznamy bohužel o odstřelech supů na území České republiky. Dokonce tady kousek od nás u České Lípy někdy v roce 1860. takže supi se tady pohybovali. Dneska už je to velmi nepravděpodobné.
Celosvětově je situace pořád velmi špatná. Nicméně pozitivní je, že to jde zvrátit, věří po zkušenostech z Evropy ornitolog Jan Hanel
Supi získali špatnou pověst. Přeposlal jste mi článek, já z něj budu citovat: „Beze všeho důvodu bylo upíráno, že supové bradatí také děti napadají. Známy jsou hojní toho příkladové. V Hundwillu odnesl odvážný takový loupežník dítě před očima jeho rodičů.“ Jak získali supové takto strašně špatnou pověst? Neprávem ještě k tomu.
Naprosto tomu nerozumím. Dlouho jsem po tom pátral, kde se to vůbec mohlo vzít, protože sup neloví. Nikdy nelovil. Historicky v pravěku to byla posvátná zvířata, která spíš lidem pomáhala, protože ničila uhynulá zvířata. Ale pak se najednou kolem roku 1850 něco přihodilo. Dneska tomu asi můžeme říkat fake news.
Bulvár...
Tehdejší bulvár zareagoval velmi špatně a pustila se mezi lidi tato informace. A to, co jste teď citovala, je myslím dokonce z učebnice přírodopisu v roce 1890, něco takového. Takže se tato naprostá lež dostala až do učebnic. A to způsobilo masový problém, protože poslední orlosup, o kterém se tady bavíte, byl zastřelen v Evropě v roce 1913. Takže pár let potom.
Je na světě ta situace lepší? Přeje víc supům? Byly země, kde supy uctívali.
Byly – Egypt, Persie, Nepál, Tibet. Takové části světa měly supy za posvátná zvířata. Celosvětově je situace pořád velmi špatná. Nicméně pozitivní je, že to jde zvrátit. Protože v Evropě jsme s tím začali, byli jsme bohužel průkopníci ve vybíjení supů. Ale tady se to podařilo zvrátit.
Kolem roku 1970 si naštěstí chytré hlavy a ornitologové uvědomili, že takto to dál opravdu nejde a že nejenom všechny dravce, ale hlavně supy, je potřeba přestat pronásledovat. A začaly systémy ochrany jejich hnízdišť.
Ale bohužel už to bylo ve fázi, kdy bylo potřeba zvířata zavřít do voliér, odchovávat mláďata a vypouštět je. A ten sup bradatý, o kterém jste tady mluvila, je na tom teď dobře.
Ale to je specialita liberecké zoo, ne?
Ano. Je to druh, který mě provází celý profesní život. A musím říct, že se nám to podařilo. Podařilo se nám orlosupy vrátit do přírody.
Dneska, když se projedete po Pyrenejích, po Alpách, tak máte obrovskou šanci, že orlosupa uvidíte. A neunese vám dítě, ani vás neunese. Je to lež, kterou se naštěstí podařilo vyvrátit. Ale ostatní části světa jsou tam, kde my jsme byli třeba před 80 lety.
Jaká je situace supů v Asii a Africe? Proč se je pytláci rozhodli vybíjet? A daří se na světě zachránit orly opičí? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.