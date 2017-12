Mořské želvy jsou v ohrožení. Největším nepřítelem 'pamětnic dinosaurů' je člověk

Patří mezi plazy a pocházejí z dob dinosaurů. Řeč je o želvách, které přes svou věkovitost nutně potřebují ochranu, protože jsou na pokraji ohrožení nebo vyhynutí, jak v Magazínu Leonardo vysvětlila Hana Svobodová ze ZOO Hodonín a zakladatelka spolku Chráníme mořské želvy. Indonésie 18:50 27. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchrana mořské želvy u Indického oceánu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Želvy jsou ohrožené na celém světě. Nejhorší situace je ale v Indickém oceánu, kde na mnoha místech želvy zmizely,“ uvedla zooložka ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

V Indonésii se z celkového počtu sedmi druhů mořských želv vyskytuje šest. „Proto jsem je chtěla chránit na místě, kde to pro ně má smysl a můžeme jim pomoci,“ vysvětlila.

„Želvy jsou velmi stará skupina. Mořské želvy jsou tady 110 milionů, let, byly tu tedy už v době dinosaurů. V té době jich bylo kolem 20 druhů, jak dokládají kosterní nálezy.“

Příčiny úbytku želv nedokážeme přesně určit. „Ale mají spoustu přirozených nepřátel. Nejvíce ohrožená jsou vajíčka a čerstvě vylíhnuté želvy. Vajíčka vyhrabávají varani, krabi, ptáci sezobávají malé želvy na plážích, hrozbou jsou také ryby, které malé mořské želvy loví. Introdukovanými predátory jsou třeba krysy, které přijely na rybářských lodích.“

Zabijácký rybolov

Největším nepřítelem je ale dnes člověk a zvláště komerční rybolov. „Moře je plné sítí, která mají i desítky kilometrů a rybáři je táhnou za loděmi. Do nich se nechytají jen ryby, ale i ostatní živočichové jako želvy nebo delfíni.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mořské želvy jsou v ohrožení. Poslechněte si celý příspěvek v Magazínu Leonardu

„A protože želvy dýchají plícemi, tak se musí pro nádech vynořit nad hladinu. Když jsou zamotané v sítích, tak se často utopí,“ konstatovala Svobodová.

Problémem je také kradení želvích vajec na plážích, přestože je to mezinárodně i lokálně zakázáno a želvy jsou chráněné zákony. „Ročně se prodá kolem 6 tisíc vajec do restaurací,“ dodává.

„Životní cyklus želv je typický tím, že se vrací na místo, na kterém se vylíhly, a to asi za 35 let, kdy jsou dospělé. Když ale budeme vajíčka krást všechny, tak se nic nevylíhne, a pak se tam nic nevrátí a místní populace úplně zmizí,“ přiblížila zooložka.

Co můžeme udělat my všichni? „Můžeme si jako turisté vybrat, že želví vejce ani náramky z želvoviny nebudeme kupovat.“

Vědci se snaží porozumět řeči zvířat. Pro výzkum jsou ideální prasata Číst článek

Spolek také vyvinul mobilní aplikaci zvanou Turtle Ranger. „Tu si může stáhnout kdokoliv, a když uvidí něco, co se želvám děje špatně nebo i dobře a vyfotí to, tak se o tom dozvíme a můžeme tyto důkazy používat pro komunikaci s vládami a pro dokazování trestných činů.“

Současná Indonésie ale bohužel řeší problémy, které evropské země vyřešily už na začátku minulého století. „Mají jiné problémy, takže nějaká ochrana přírody není aktuální. Za nějakých 30 let by si vážnost situace uvědomili a začali by ji řešit, ale my musíme přemýšlet, jestli těch 30 let máme.“

Alternativou je tedy s Indonésií jednat, ale citlivě, ne z pozice autority. „Je třeba přijít s obrovským respektem, hodně se dívat a pak začít něco dělat. Kolem vás se pak pomalu začnou shromažďovat lidé, které to inspiruje a začnou postupně hledat další lidi,“ shrnula budoucí šance mořských želv Hana Svobodová.