Než do Svratky vjedou bagry. Rybáři z Mendelovy univerzity stěhují ryby v brněnské řece

Rybáři z Mendelovy univerzity v sobotu ráno zahájili výjimečný výlov v centru Brna. Z tříkilometrového úseku řeky Svratky musí za dva dny vytáhnout všechny ryby. Ochrání je tím před bagry, které brzy přijedou do koryta řeky kvůli výstavbě protipovodňových opatření. Rojnice v gumových prsačkách s podběráky postupuje proti proudu řeky směrem od železničního viaduktu v Uhelné ulici po koupaliště Riviéra. Reportáž Brno 16:28 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rybáři z Mendelovy univerzity v sobotu ráno zahájili výjimečný výlov v centru Brna | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Na zádech mám bateriový agregát k lovu ryb. To indukuje stejnosměrný proud a omračuje ryby. V ruce mám plusovou elektrodu na podběráku. A za sebou mám minusovou. Vytváří to elektrické pole, které ryby odpuzuje,“ vysvětluje pro Český rozhlas Brno způsob chytání ryby Jan Grmela z Mendelovy univerzity, rybář i vědec v jedné osobě.

Rojnice 20 rybářů a rybářek včetně studentů univerzity postupuje proti proudu řeky k malému jezu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rybáři z Mendelovy univerzity se po prsa nořili do studené řeky Svratky v centru Brna. O víkendu musí vylovit všechny ryby z tříkilometrového úseku, kam brzo přijedou bagry a rypadla kvůli stavbě protipovodňových opatření. Reportáž Tomáše Kremra

„To je přirozená bariéra, kam ryby tlačíme. Bude pod ním velká spousta ryb, které musíme odlovit a rychle to zvládnout,“ rozhlíží se Grmela kolem sebe a povídání přeruší, když v kalné vodě zahlédne další rybu, kterou rychle chytí do podběráku.

Další kolega přispěchá na pomoc s kýblem, do kterého rybu vhodí. Z něj ji pak i s vodou vyleje do vaniček na zelné loďce.

„Chytáme tu ryby, co mají rády proud. Říční ryby jako parma, jelci, ostroretky, okouni. Ulovili jsme i krásného candáta,“ ukazuje Grmela směrem k loďce, se kterou míří ke břehu další rybář. Je to student Jan Doule.

„Většinou se ty ryby vzpamatují tak do pěti minut. Na břehu je dáme do bedny s okysličenou vodou, tohle pro ně není nic drastického a zvládnou to,“ vypočítává mladý rybář, jak dlouho trvá, než ryby přijdou k sobě.

Rybáři z @MENDELUcz loví ryby ze Svratky v Brně, dnes a zítra projdou 3km úsek proti proudu od viaduktu Uhelná po Riviéru. Zachraňují ryby, než kvůli stavbě protipovodňových opatření najedou do koryta bagry. Ryby vypustí za migrační bariéru níže po proudu řeky v Komárově. pic.twitter.com/LxM799PfNf — Tomáš Kremr (@kremrt) March 26, 2022

Zatímco dvacítka mužů a žen postupuje proti proudu dál, pod železničním viaduktem další desítka lidí vytahuje v kýblech ryby z loďky. Na břehu je pak váží, měří a počítají.

„Když už se to tu loví, tak to uděláme při tom, abychom věděli, jaká tu byla populace. Moc nás to nezdrží. A teď budeme mít perfektní upřesnění počtů, protože jinak vycházíme z toho, co se sem vysadí a co se uloví na udici,“ vysvětluje nově zvolený nastupující rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš.

Vaničky s rybami po přepočítání putují jako náklad autem níž po toku řeky do Komárova, kde je rybáři zase vypustí do vody. Stovky kilogramů ryb takto zachraňují před stavební činností, k návratu na staveniště jim zabrání z jedné strany jez, z druhé strany kamenná hráz s migrační bariérou.

„Pro nás je to výjimečná událost. V řekách se takto loví běžně, ale většinou jen v úsecích 100 až 150 metrů. Toto jsou tři kilometry. Do neděle to snad zvládneme,“ doplňuje Grmela.

Vizualizace kolonády na nábřeží zpracovaná sdružením Svratka (A PLUS, ŠINDLAR, Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz) | Zdroj: Magistrát města Brna

Stavba protipovodňových opatření za víc než 1,25 miliardy korun v Brně začala v lednu, skončí příští rok na podzim. Ochrání část města před stoletou vodou.

Lidé díky širšímu korytu bez strmých kamenných břehů dostanou lepší přístup k řece, kolem které povedou stezky pro pěší i cyklisty a taky náplavka tak, jak ji navrhnul tým již zesnulého brněnského architekta Ivana Rullera.