Místo ledu a sněhu jen černé svahy. Za poslední dva roky se Švýcarské ledovce zmenšily o desetinu

Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent, uvedli ve čtvrtek vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd. Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní čtyřprocentní úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to šest procent, zmizelo ze švýcarských ledovců loni. S odkazem na závěry vědců o tom ve čtvrtek informovaly zahraniční tiskové agentury.

Ženeva 10:31 28. září 2023