Sýček obecný byl kdysi téměř všude. Teď jich v Česku zbývá posledních 130 párů, může za to chemie

Sýček obecný mizí z přírody České republiky. Důvodem jsou rozlehlá pole a používání chemických látek v zemědělství. Počet sýčků u nás se začal snižovat před více než šedesáti lety, ale největší úbytek se zaznamenal v posledních dvaceti letech. Praha 13:06 23. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Paradoxně v době, kdy se situace v zemědělství zlepšila. Důvod je ten, že už tenkrát populace sýčka byly u nás dost rozdrobené a hlavně oslabené.

„Pak dochází k náhodným jevům, jako například špatné zimy. To znamená, když jsou dlouhé zimy, tak sýčkové hynou. A když je potom posledních pět set párů, a po špatné zimě vyhyne půlka, tak to znamená, že pro tu populaci to může být kritické,“ říká Radiožurnálu Martin Šálek z České společnosti ornitologické.

„V rámci zemědělské krajiny si sýček vybírá nejpestřejší místa, kde jsou taková drobná políčka a kde je hodně pastvin. Vyžaduje krátkost stébel, míst, kde je tráva nízká a kde může lovit svojí kořist,“ dodává Šálek.

Česká společnost ornitologická ví jen o 130 párech sýčka u nás. Proto pořádá veřejnou sbírku na jeho záchranu - informace najdete na jejích stránkách.