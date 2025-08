Tak zvané plazivky v Klokočských skalách se výjimečně otevřely zájemcům

„Chtěli jsme ukázat, že tady platí striktnější pravidla než kdekoli jinde, a ukázat pohyb v outdooru,“ přiblížila Iveta Matoušová z turnovského Muzea Českého ráje.

Úzkými průrvami se skupinka lidí doslova plazila. Jeskyním se proto říká plazivky. Obvykle jsou nepřístupné. Nacházejí se v nich různé druhy rostlin, živočichů i nerostů, které ne vždy kladně reagují na lidskou přítomnost. „Když uděláme nějakou rýhu do pískovce, má to své důsledky, na které je třeba upozorňovat. Bohužel nejsme schopni zajistit ochranu,“ konstatuje Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Je ale super, že se to uskutečnilo. Že můžeme lidem ukázat, že existují takové jeskyně, ale nejsou na to, aby se do nich chodilo denně. Jde o velice náchylný ekosystém na jakoukoli změnu. Už jenom naší přítomností tu změnu vytváříme,“ dodává Václav Luka.