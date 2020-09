Marmoladský ledovec by mohl již za patnáct let zmizet. ‚Není to už živý systém,‘ tvrdí profesor Varotto

Ledovec na hoře Marmolada, nejvyšším vrcholu italských Dolomit, by mohl kvůli globálnímu oteplování do patnácti let zmizet. Informovala o tom agentura ANSA s odvoláním na výzkum vědců z univerzity v Padově. Před deseti lety ztrácel ledovec ročně pět hektarů ze své rozlohy, za poslední tři roky to bylo pokaždé devět hektarů.

