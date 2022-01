Meteoroložka: Tlaková výše nad Evropou blokuje příchod tlakové níže, proto padají teplotní rekordy

Jakým faktorům připsat nynější teplotní rekordy, které zaznamenávají i jinde v Evropě, od Anglie až po Španělsko?

Nad Evropou se ustavila zajímavá situace, kdy tlaková výše má svůj střed západně, jihozápadně od České republiky nad jihozápadní Evropou. A islandská tlaková níže, která je velice vyvinutá a hluboká, to znamená, že by moc ráda do Evropy přišla, nemá možnost tuhle tlakovou výši odsunout, protože na to nemá dost síly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Polední publicistiku s meteoroložkou Taťánou Míkovou

Paradoxně nad Azorskými ostrovy je teď tlaková níže, ta rozsáhlá, která tam sahá až od Islandu. A nad Evropou je tlaková výše, která se nechce pohnout. Je to situace, která se v zimě občas stává. Neříkám, že je to každoroční situace. Ale blokování tlakové níže tlakovou výší je skutečně jeden známý pojem, který meteorologové studují hned od začátku.

Možná trochu okřídlená otázka, ale je nějaká souvislost se změnou klimatu v tomhle případě na místě?

Myslím, že tady jsou mnohem širší souvislosti. Protože změna klimatu je tají změna v tom, jakým způsobem proudí nad celou naší zeměkoulí vzduch. Můžeme možná mluvit o tom, že je to jeden z projevů. Ale zatím nikdo nedokázal, že změny v cirkulaci jsou skutečně tak dokonale propojené, že právě tahle situace blokující tlakové výše by byla četnější při důvodu změny klimatu. Dokonce bych možná řekla, že to tak ani nebude. Když mluvíme o tom, že naposledy jsme podobnou velice výraznou situaci v téhle roční době zažívali v roce 1935 v roce 1925, tak to jsou období, kdy se změna klimatu příliš neobjevovala.

V řádu dnů bychom se měl vrátit k lednovému normálu, je to tak?

Pokud za řád dnů považujeme ty tři, čtyři, tak určitě. Ale teplý vzduch u nás ještě určitě vydrží zhruba do pondělka. V úterý ráno bude ještě pořád teplo, ale od severozápadu se začne ochlazovat. A bude to znamenat změnu, která zřejmě do České republiky od středy vrátí to zimní počasí, kdy by v nížinách mělo být ráno pod nulou a přes den těsně nad nulou.